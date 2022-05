Popularni reper Edo Maajka za IN magazin, pored ostalog, progovorio je o očinstvu i o napadajima panike koji ga već dugo muče.

Edina kćer Ariel-Yasmin voli sve vrste glazbe, a trenutno je u fazi, kaže reper, "kad ne zna što se smije reći, a što ne".

"Kći sluša, ali ne razumije te tekstove. Ona voli slušati raznu funk muziku, sad je u fazonu kad ne zna što se smije reći, a što ne. Ne zna gdje je rasizam, a gdje ne. Koje su prostote, što nisu prostote. Nadam se da neće dugo ostati u tome i povući to".

Edo tvrdi da je danas teško odgajati djecu jer se oni međusobno uspoređuju cijelo vrijeme.

"Užasno je teško, djeca se uspoređuju cijelo vrijeme. Zašto ja nemam iphone, zašto on ima ovo, a ja ne. Uglavnom provedeš jako puno vremena objašnjavajući zašto je to tako. Teško je to djeci dočarati, ali ide nekako", istaknuo je.

Svaki dan meditira

Edo se već godinama bori s napadajima panike. Kako bi im stao u kraj, on vrijedno trenira. Najdraže mu je trčanje, a meditaciju prakticira svaki dan.

"Trebaju ljudi početi pisati, piši sam sa sobom. Ja volim sam sebi postavljati ideje i raščlanjivati ih dok pišem sam sebi nekakve odgovore. Znam da je trčanje super stvar, sport bilo koji. Ja se osjećam puno smirenije na intervjuima ako sam taj dan ili otrčao ili odradio neki trening. Trčanje je super, otpušta svu tu nervozu koja je u nama. Meditacija, obožavam meditirati i to radim svaki dan, ne znam kako bi bez toga iskreno da ti kažem", ispričao je.

Edo je, dvadeset godina nakon izlaska prvog albuma, izdao novi album kojeg je nazvao "Moćno". Počeo ga je raditi prije godinu dana, a na njemu su gostovali Edini brojne kolege i prijatelji. Posebno je ponosan na suradnju s Radom Šerbedžijom.

"Sve sam napisao u roku od deset dana, jednu stvar sam završio tek u 11. mjesecu, baš kad sam fasovao koronu, ono zadnja dva dana sam snimao vokale kod kuće, ali sve ostale sam završio vrlo brzo, čekali smo malo te featuringe, svi su snimali iz daljine, tko je stigao gdje – iz Beograda, Zagreba, Bosne", kazao je Edo.