Ed Sheeran (30) i Sir Elton John (74) predstavili su pjesmu za koju se mnogi nadaju da će ove godine postati broj jedan hit za Božić u Velikoj Britaniji. Ovaj glazbeni dvojac nije previše htio komplicirati stvari oko naziva pjesme pa su odlučili probiti led s naslovom koji će svi dobro zapamtiti: "Sretan Božić".

Sheeran zaplesao u vrućim hlačicama

30- godišnji glazbenik pokazao je svoju vrckavu stranu pa je u spotu zaplesao u neobičnom "djed Mraz" izdanju pred legendarnim Eltonom. Sheeranove vruće, crvene hlačice i seksi pokreti upotpunili su ovu zabavnu božićnu pjesmu.

Njihova simpatična pjesmica sadrži svaki božićni klišej koji možete zamisliti, od okupljanja oko drvca do ljubljenja ispod imele. Iako zvuči sve savršeno i već viđeno, ova veselica je potencijalni, božićni hit i pravo osvježenje na svakoj božićnoj listi.

Konkurencija je jaka

Božićni hit broj jedan je ipak pjesma koju sigurno svi znate pjevačice Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You".

Osim ovog starog hita, tu su i nove pjesme koje će vaše blagdane učiniti još veselijim. Nedavnim povratkom na scenu ne prestaju oduševljavati novim pjesmama - pa je tako grupa ABBA pripremila nešto i za Božić 2021.

Ove godine njezin novi album jednostavno vlada svim top ljestvicama, čak prodanost nije pala ni u predbožićno vrijeme pa se i Adelin hit "Easy on me" računa kao "potencijalni" hit ovog Božića.