IDE NA SUD? / Dua Lipa u gabuli: Nakon što je njen hit proveo 68 tjedana na HOT 100 ljestvici, reggae bend ju tužio za plagijat

U tužbi podnesenoj na saveznom sudu u Los Angelesu, članovi benda pod nazivom Artikal Sound System tvrde da je pjesma Due Lipe "Levitating", koja je 68 tjedana provela na Billboard Hot 100 ljestvici, plagijat njihove pjesme "Live Your Life". Žalba je bila vrlo kratka i sadržavala je uglavnom šablonske tvrdnje o kršenju autorskih prava, s malo detalja o tome kako i zašto je Lipa navodno kopirala pjesmu, prenosi Billboard. No, pisalo je da su te dvije pjesme toliko slične da je "malo vjerojatno da je 'Levitating' stvorena neovisno". "Levitating", objavljena 2020. na Lipinom drugom studijskom albumu "Future Nostalgia", bila je veliki hit, na kraju je zauzela 2. mjesto na Hot 100 i osigurala čast da bude jedna od najslušanijih pjesama 2021. godine. Artikal Sound System je reggae bend iz Južne Floride, osnovan 2012. kao duo prije nego što je kasnije dodao još glazbenika i vokala Logana Rexa. Bend je objavio "Live Your Life" na svom EP-u "Smoke and Mirrors" iz 2017. Kao i svaki slučaj autorskih prava, tužba protiv Lipe tvorila se na činjenici da je pjevačica navodno imala "pristup" ranijoj verziji pjesme "Live Your Life", što znači da je čula pjesmu, dajući joj tako mogućnost da je kopira. Tužba je također prozvala Warner Records, kao i druge koji su pomogli u stvaranju "Levitating". Predstavnici Lipe i Warner Music Groupa nisu htjeli komentirati tužbu. U galeriji pogledajte atraktivne fotografije ekscentrične glazbenice Due Lipe.