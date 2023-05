Letu 3 u finalu će se pridružiti ove zemlje

Albanija

Cipar

Estonija

Belgija

Austrija

Litva

Poljska

Australija

Armenija

Slovenija

Podsjetimo, u prvoj polufinalnoj emisiji u finale Eurosonga prošli su predstavnici Hrvatske, Moldavije, Švicarske, Finske, Češke, Izraela, Portugala, Švedske, Srbije i Norveške. Finale Eurosonga održat će se u subotu u 21 sat.

Glasovanje

22.38 Glasovanje je završeno.

22.23 Započelo je glasovanje za ulazak u finale Eurosonga 2023. Linije za glasanje su otvorene, no Hrvatska večeras ne može sudjelovati u biranju finalista jer se ne natječe u ovom dijelu polufinala.

Australci na pozornicu dovezli automobil

22.17 Iz daleke Australije na Eurosong je stigao Voyager, peteročlani bend sa svojom pjesmom "Promise". Ovaj bend je uspio na pozornicu dovesti maleni automobil koji je bio glavni rekvizit tijekom nastupa.

Svi su njegovi veliki fanovi i nekoliko su puta pokušali ostvariti pobjedu, a najbliže su bili prošle godine kada su zauzeli drugoplasirano mjesto na Australia Decides. Prepoznavši njihov entuzijazam, privlačnost i talent australska televizijska kuća SBS odabrala ih je da odu u Liverpool bez nacionalnog natjecanja.

Litva je donijela dašak folklora

22.13 Moniku Linkytė iz Litve okušala je svoju drugu sreću na Eurosongu i to s pjesmom "Stay".

Budući da se prethodno natjecala 2015. godine zajedno s Vaidasom Baumilom s pjesmom "This Time", ove se godine ipak nada boljem plasmanu. Pjesma je utemeljena na lokalnom folkloru, s stihovima "Čiūto Tūto" koji se često koriste u litavskim narodnim plesovima kao brojalice. Glazba je dio Monikina života od djetinjstva, a od trenutka kada je prvi put stavila prste na tipke klavira postalo joj je jasno da će glazba biti njezin stalni pratilac u životu.

Albanka je pokazala kako izgleda i zvuči čista egzotika

22.09 Albina Kelmendi probudila je albansku pop scenu svojim žestokim vokalom, a razbudila je i publiku na Eurosongu. Neobičnim pjevanjem i pjesmom "Duje" intrigirala gledatelje čim je otvorila usta i pustila nesvakidašnji glas. Na pozornici joj se pridružila i obitelj.

Austriju predstavio famozan duo

22.05 Austrijske predstavnice Teye i Salen povezala je upravo ljubav prema Eurosongu na čijoj su pozornici otpjevale pjesmu "Who The Hell Is Edgar?".

Ovim nastupom dame su otkrile da će ostvariti svoj san jer su već nekoliko puta pokušale doći do svjetala Eurosonga, no nisu imale sreće, barem dosad.

Predstavnik San Marina šokira nesvakidašnjom bojom vokala

22.00 San Marino ove godine predstavio je bend Piqued Jacks s pjesmom "Like An Animal", alt-rock bend koji potječe iz malog toskanskog sela, ali to ih nije spriječilo da se pojave na najvećem glazbenom natjecanju.

Jezivo i impresivno - Gruzija ostavlja bez teksta

21.53 Iru je predstavnica Gruzije izvela je pjesmu "Echo" i pomalo jezivim nastupom oduševila publiku koja ju je u čudu promatrala.

Inače, Iru je rođena i odrasla u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju, 22-godišnja Iru kaže kako se od ranog djetinjstva bavi glazbom, a jedno od najdražih sjećanja joj je sudjelovanje i pobjeda na dječjoj Euroviziji 2011. godine sa svojim bendom Candy.

Slovenci donijeli čistu energiju na pozornicu

21.49 Iz susjedne nam Slovenije na pozornicu Eurosonga zakoračio je bend Joker Out, koji čine Bojan, Jure, Kris, Jan i Nace s pjesmom "Carpe Diem". Njihov energičan, ali zavodljiv zvuk osvojio je eurovizijsku publiku, ali i Balkan. Inače su poznati po brojnim rasprodanim koncertima. Pjesmu su sami napisali i kažu da su svi veliki zaljubljeni u Eurosong.

Poljsku je predstavila zanosna Blanka

21.45 Poljsku je predstavila atraktivna Blanka, pjevačica koja je napola Poljakinja, a napola bugarska umjetnica, izvela je pjesmu "Solo". Pjevačica je promijenila dvije haljine tijekom nastupa, a kako joj je to pošlo od ruke, pogledajte u galeriji.

Nakon što je napisala svoju prvu pjesmu u dobi od 14 godina dok je živjela u poljskom gradu Szczecinu, Blanka je znala da želi biti pop zvijezda, pa je s majkom otišla u SAD gdje je provela četiri godine i usavršavala talent. Jedno od mjesta na kojem je nastupala bio je klub The Bitter End, klub u kojem je Lady Gaga započela svoju karijeru.

Mladi Grk odmah osvojio simpatije

21.41 Victor Vernicos ima samo 16 godina i najmlađi je od izvođača koji su dosad predstavljali Grčku na Eurosongu, a pjesmom "What They Say" zasigurno je dobio podršku publike. Inače, maloljetni pjevač dolazi iz glazbene obitelji, majka mu svira klavir, a otac trubu.

Island pozornicu Eurosonga ovio u bijelo

21.37 Predstavnica Islanda Diljá pjevala je pjesmu "Power". Biti novo ime na velikoj pozornici ponekad može biti izazovno, ali to nije pokolebalo ovu mladu i moćnu kantautoricu jer je brzo postala miljenica obožavatelja sa svojom porukom o samopoboljšanju i vraćanju vlastite moći.

Izvan pozornice je studentica fizioterapije i predana sportašica CrossFita, a ovoj samoproglašenoj "eurovizijskoj štreberici", oduvijek je bio san predstavljati svoju naciju baš na Eurosongu.

Divlji nastup zgodnog predstavnika Cipra

21.32 Andrew Lambrou ove godine predstavio je Cipar s pjesmom "Break A Broken Heart". Pjevač je nastupio bos u širokoj odjevnoj kombinaciji, u prvom planu bilo je njegovo isklesano tijelo.

Njegova prisutnost na društvenim mrežama i stalno rastuća baza obožavatelja, donijeli su mu impresivan broj pregleda i sljedbenika što će mu zasigurno donijeti pokoji glas više.

Belgija se predstavila klasičnim pop hitom

21.24 Belgijski pjevač Gustaph nije stranac na Eurosongu, bio je već prateći vokal za dva prethodna izvođača Hooverphonica 2021. godine i Sennek 2018. godine, a sada je zemlju predstavio pjesmom "Because Of You".

Pažnju tijekom večerašnjeg nastupa plijenila je i plesačica koja je bila obučena u sličnu kombinaciju kao i Gustaph. na pozornici su prevladavale ružičasta i bijela boja.

Inače, Gustaph se glazbom bavi više od 20 godina, a svoj prvi diskografski ugovor potpisao je s 18 godina.

Estonka dobila gromoglasan aplauz

21.20 Estonska predstavnica Alika oduvijek se voljela natjecati na glazbenim natjecanjima, a na Eurosongu je izvela pjesmu "Bridges". Pjevačica je pjevala uz klavir, a njezino izdanje u tirkiznoj kombinaciji jednostavno ostavlja bez daha.

Talentirana je breakdancerica, reperica i boksačica, no na pozornici u Liverpoolu demonstrirala je samo svoj pjevački talent.

Skromni Rumunj pokazao raskoš vokala

22.16 Teodor Andrei rumunjski je predstavnik koji je na Eurosong došao s pjesmom "D.G.T. (Off And On)", a nastupio je sam i s moćnim vokalom dobio podršku publike u studiju.

Naime, Teodor je pjevač, skladatelj i glumac, s impresivno dugim popisom kazališnih i glasovnih zasluga, a to je zato što je počeo nastupati kao vrlo mlad. Zaštitni znak mu je osebujni rock vokal koji je pokazao i ovom prilikom.

Prezgodna Armenka užarila atmosferu

21:11 Iz Armenije na pozornicu Eurosonga stigla je Brunette s pjesmom "Future Lover", pjevačica koja je neobičnom koreografijom i opravicom odmah užarila atmosferu.

Brunette se pjevanjem bavi od svoje četvrte godine. S 15 je napisala svoju prvu pjesmu, a s 18 je izdala svoj debitantski singl, "Love The Way You Feel". Članica je i ženske grupe En Aghjiknery, a nastupa i s bendom Project12.

Simpatični Danac otvorio drugo polufinale

21.06. Dansku je ove godine predstavio Reiley s pjesmom "Breaking My Heart", veselim je nastupom i modnim izričajem odmah podignuo atmosferu u studiju.

Inače, ova velika zvijezda društvenih mreža u svojoj zemlji je debitantski singl "Let It Ring" objavio prije samo dvije godine. Pjesma je bila toliko uspješna da je Reiley pronašao fanove na južnokorejskim top listama, na TikToku ima 11 milijuna pratitelja i nada se glasu svakog od njih.

U drugom polufinalu Eurosonga koji se ove godine izvanredno odvija u Liverpoolu, Engleskoj, a ne Ukrajini, redom će nastupiti predstavnici Danske, Armenije, Rumunjske, Estonije, Belgije, Cipra, Islanda, Grčke, Poljske, Slovenije, Gruzije, San Marina, Austrije, Albanije, Litve i Australije.

Gledatelje kroz program vode ukrajinska pjevačica Julia Sanina, glumica Hannah Waddingham i pjevačica Alesha Dixon, a u finalu će im se pridružiti i popularni televizijski voditelj Graham Norton.

Podsjetimo, Let 3 se u prvoj polufinalnoj emisiji Eurosonga plasirao u finale s hitom "Mama ŠČ!". U subotu ćemo naše Riječane imati priliku gledati s ostalim zemljama koje će svoju sreću okušati u ovom glazbenom natjecanju.