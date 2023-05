PRATIO SE SVAKI NJEN POKRET / Apsolutna dominacija: Armenka se valjala po pozornici u egzotičnoj opravici i bacila eurovizijsku publiku u stanje transa

Iz Armenije na pozornicu Eurosonga stigla je Brunette s pjesmom "Future Lover", pjevačica je nosila sivo-bijelu kombinaciju trikoa i haljine. Zanosna Armenka izazvala je niz ovacija i atraktivnim je nastupom na trenutak zaustavila vrijeme psihodeličnim svjetlima, na koja nije ostala imuna ni eurovizijska publika. Inače, Brunette se pjevanjem bavi od svoje četvrte godine, s 15 je napisala i svoju prvu pjesmu, a s 18 je izdala svoj debitantski singl, "Love The Way You Feel". Članica je i ženske grupe En Aghjiknery, a nastupa i s bendom Project12. U galeriji pogledajte u kakvom je izdanju u polufinalu Eurosonga nastupila intrigantna Brunette...