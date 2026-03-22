Chappell Roan oglasila se nakon skandala s Jorginhovom pokćerkom: 'Nisam zvala zaštitara'

Američka pjevačica Chappell Roan (26) poručila je da „ne mrzi djecu” nakon što ju je talijanski nogometaš Jorginho Frello javno prozvao zbog, kako tvrdi, „izrazito agresivnog” ponašanja njezina tima prema njegovoj pokćerki Adi Law. Dobitnica Grammyja reagirala je na optužbe putem Instagrama, naglasivši da zaštitar uključen u incident „nije njezino osobno osiguranje”, piše Daily Mail.

Perspektive događaja nisu kompatibilne

Podsjetimo, njegova 11-godišnja pokćerka i kći glumca Judea Lawa, inače je velika obožavateljica Chappell Roan i bila je presretna što boravi u istom hotelu kao i ona. Tijekom doručka, djevojčica je primijetila pjevačicu za susjednim stolom. Prema Jorginhovim riječima, Ada nije prišla pjevačici niti ju je uznemiravala. "Samo je prošla pored njezinog stola, pogledala da se uvjeri da je to zaista ona, nasmiješila se i vratila za stol kod svoje majke. Nije rekla ni riječ, nije tražila ništa", napisao je nogometaš.

Foto: @jorginhofrello Instagram

Ubrzo nakon toga, njihovom stolu prišao je "krupni tjelohranitelj" i počeo se, kako tvrdi Jorginho, "izrazito agresivno" obraćati njegovoj supruzi i kćeri. Optužio ih je da djevojčica ne bi smjela "uznemiravati" i "pokazivati nepoštovanje" prema drugim gostima.

"Iskreno, ne znam u kojem se trenutku prolazak pored stola i pogled smatraju uznemiravanjem. Čak je zaprijetio da će podnijeti prijavu hotelu protiv njih, dok je moja 11-godišnja kći sjedila u suzama. Bila je iznimno potresena i puno je plakala", dodao je Jorginho u svojoj objavi.

'Nisam tražila zaštitara'

Roan tvrdi da uopće nije primijetila majku i dijete te da joj nitko nije prilazio. „Sjedila sam na doručku u hotelu, nitko me nije uznemiravao. Nisam tražila da zaštitar ikome priđe”, poručila je, dodajući kako smatra nepravednim da se nekoga unaprijed procjenjuje bez razloga. Ispričala se majci i djetetu, naglasivši: „Ne mrzim svoje fanove niti djecu, to je apsurdno.”

Foto: Screenshot Instagram story/@chappellroan

S druge strane, Frello tvrdi da je njegova kći, koja je bila uzbuđena što vidi pjevačicu koju voli, nakon incidenta bila potresena i rasplakala se. Istaknuo je kako je razočaran ponašanjem ljudi koji bi, prema njegovim riječima, trebali razumjeti važnost fanova. Na račun pjevačice sasuo je uvrede, a priča je stigla i do gradonačelnika Rio de Janeira, Eduarda Cavalierea. On je reagirao neočekivano oštro, javno zabranivši pjevačici nastup na jednom od najvećih gradskih glazbenih događaja.

Quero dizer que enquanto eu estiver à frente da nossa cidade - esta moça @ChappellRoan jamais se apresentará no Todo Mundo no Rio ! Duvido que a Shakira @shakira @Shakira_Brasil faria isso ! Aliás, @FrelloJorginho a sua pequena já é convidada de honra da organização em Maio! https://t.co/eASsS7Y3Ix — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) March 21, 2026

Inače, Roan je i ranije govorila o granicama u odnosu s obožavateljima, posebno kada je riječ o neželjenim interakcijama u javnosti.