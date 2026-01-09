Britney Spears odlukom šokirala obožavatelje: 'Više nikad neću nastupiti u SAD-u'

Pop ikona Britney Spears (44) ponovno je uzburkala javnost svojom najnovijom objavom na Instagramu. U emotivnom istupu koji je iznenadio milijune njezinih pratitelja, pjevačica je otkrila ne samo dirljivu gestu prema jednom od svojih sinova, već i šokantne planove za budućnost koji su podijelili, ali i obradovali njezine obožavatelje diljem svijeta. Iako je ranije tvrdila da se povlači sa scene, čini se da "princeza popa" ipak nije rekla svoju zadnju riječ.

Nikad više u Americi, ali...

Uz arhivsku fotografiju na kojoj sjedi za bijelim klavirom je otkrila kako ove godine svome sinu šalje upravo taj instrument. No, ono što je uslijedilo u opisu objave privuklo je najviše pozornosti. Pjevačica je kategorički izjavila da više nikada neće nastupati u Sjedinjenim Američkim Državama zbog, kako navodi, "iznimno osjetljivih razloga", aludirajući na traume koje je proživjela tijekom trinaestogodišnjeg skrbništva.

Ipak, ostavila je tračak nade za obožavatelje izvan Amerike. Izrazila je želju da vrlo brzo nastupi u Ujedinjenom Kraljevstvu i Australiji, ali pod jednim, vrlo posebnim uvjetom. "Nadam se da ću uskoro sjediti na stolcu s crvenom ružom u kosi, u punđi, i nastupati sa svojim sinom", napisala je, jasno dajući do znanja da bi se na pozornicu vratila isključivo uz njega. S velikim ponosom je dodala: "On je ogromna zvijezda i počašćena sam što mogu biti u njegovoj prisutnosti!!! Sretno, mali čovječe!!!" Naime, njezin mlađi sin Jayden, s kojim je provela Božić dvije godine zaredom, aktivno radi na svojoj glazbenoj karijeri u Los Angelesu.

Ples kao lijek i turbulentna prošlost

Ova najava predstavlja značajan preokret u odnosu na njezine prijašnje izjave. Nakon oslobođenja od skrbništva, Britney je u svojim memoarima "The Woman in Me" iz 2023. godine, kao i u nedavno objavljenoj drugoj knjizi "You Thought You Knew" iz 2025., objasnila kako se zbog prisilnih turneja i snimanja potpuno odljubila od glazbe i plesa. Tvrdila je da se više neće vraćati nastupima te se posvetila pisanju pjesama za druge izvođače.

Međutim, u istoj objavi dala je i uvid u svoje trenutno stanje, objašnjavajući zašto je toliko aktivna na Instagramu, gdje često dijeli videozapise svog plesa. "Zanimljivo, plešem na Instagramu kako bih izliječila stvari u svom tijelu za koje ljudi nemaju pojma. Da, i ponekad je neugodno... ali hodala sam kroz vatru da spasim svoj život", iskreno je priznala. Njezine riječi pružaju dublji kontekst turbulentnom razdoblju nakon razvoda od Sama Asgharija i nedavne zabrinutosti bliskih osoba za njezino stanje.

Najnovija objava Britney Spears ostavlja obožavatelje u neizvjesnosti. Dok je povratak na američke pozornice isključen, san o zajedničkom nastupu majke i sina na drugom kraju svijeta pruža nadu da njezina glazbena priča ipak nije završena.

