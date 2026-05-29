Black Eyed Peas uskoro stiže u Zagreb, a organizatori najavljuju pravi spektakl

Manje od mjesec dana dijeli nas od jednog od najvećih glazbenih događaja godine i Lollipop spektakla. Black Eyed Peas, jedan od najuspješnijih bendova moderne glazbene ere, 26. lipnja stižu na Bundek kao glavne zvijezde najvećeg Lollipop spektakla dosad. Zagreb će pritom biti jedini grad u regiji koji će ugostiti legendarni američki sastav tijekom njihove velike europske turneje koja obuhvaća svega 14 koncerata u 13 država.

Povodom nadolazećeg spektakla u hotelu Zonar Zagreb je održano službeno predstavljanje događaja, na kojem su organizatori otkrili nove detalje programa i produkcije koja će Bundek pretvoriti u veliku open-air festivalsku zonu.

Foto: Promo fotografije

"Mislim da je ovo veliki trenutak za Zagreb i domaću koncertnu scenu. Black Eyed Peas su globalni bend, a činjenica da je Zagreb među samo 14 europskih gradova na njihovoj turneji dovoljno govori o važnosti ovog događaja!", rekao je glazbeni kritičar i radio voditelj Danijel Turk: "Black Eyed Peas obilježili su jednu eru moderne pop i dance glazbe. Riječ je o bendu koji je uspješno spojio hip-hop, elektroniku i pop te stvorio hitove koji su obilježili generacije. Era albuma Elephunk i dolazak Fergie u bend označili su njihov globalni uspon. Upravo tada, može se reći, doživjeli su pravu eksploziju popularnosti i postali svjetski prepoznatljivi. Kasnije su uslijedili globalni hitovi poput I Gotta Feeling i Boom Boom Pow, koji su i danas aktualni, a nastup na Super Bowlu dodatno je učvrstio njihov status jednog od najvećih bendova svog vremena. Sam will.i.am, kao produkcijski vizionar, uvijek je bio korak ispred drugih te je stvorio prepoznatljiv identitet i glazbeni izričaj benda, koji ćemo uskoro imati priliku čuti i uživo u Zagrebu!"

Foto: Promo fotografije

Da je dolazak Black Eyed Peasa rezultat dugoročnog razvoja brenda Lollipop, istaknuo je Matej Franc: "Nakon što smo prošle godine na Jarunu organizirali koncert Seana Paula, nekako je bilo logično nastaviti s koncertima i live nastupima. Black Eyed Peas bili su vrlo visoko na listi naših prioriteta i poklopilo se da su upravo u razdoblju kada smo tražili izvođača bili na europskoj turneji.

Vrlo brzo smo s booking agencijom došli do potvrde suradnje i krenuli s planiranjem. Definitivno nam puno znači što sve više svjetskih izvođača i velikih zvijezda dolazi u Zagreb te što je Zagreb sve prisutniji na karti takvih događanja. Kada govorimo o Black Eyed Peasu, velika nam je čast što smo jedini koncert u regiji i sretni smo što će upravo zbog tog nastupa mnogo ljudi iz okolnih zemalja doći u Zagreb.

Često nas pitaju je li ovo najveći Lollipop do sada, a ja mislim da ćemo ovoga puta ponovno pomaknuti granice i okupiti još više ljudi nego što smo ih imali na koncertu Seana Paula. Zato možemo reći da je ovo definitivno naš najveći projekt dosad!"

Što se tiče reakcija publike, kad je prvi put objavljen koncert, nastupio je lagani šok. "Mnogi misle da je riječ o šali ili nekoj vrsti zezancije. No kada shvate da se koncert zaista događa, reakcije postaju iznimno pozitivne. Ljudi su presretni što u svom gradu imaju priliku prisustvovati nastupu tako velikih zvijezda. Nekima se doslovno pet minuta od stana događa događaj svjetske razine, tako da zaista dobivamo samo pozitivne komentare.

Mislim da je ovo još jedna potvrda da Lollipop kao brend može ugostiti najveće svjetske izvođače. To smo potvrdili već prošle godine sa Seanom Paulom, a ovaj koncert samo je dokaz da takve događaje možemo organizirati u kontinuitetu. Ujedno je i potvrda da Lollipop nije samo party brend, nego mnogo, mnogo više od toga", poručio je Franc.

Uz spektakularan nastup Black Eyed Peasa, publiku na Bundeku očekuje i nastup Baby Lasagne, jednog od najpopularnijih domaćih izvođača, kao i brojni domaći DJ-evi. Organizatori najavljuju cjelodnevni program, veliku chill zonu, bogatu gastronomsku ponudu, koktele te niz interaktivnih sadržaja koji će dodatno upotpuniti festivalsko iskustvo.

Foto: Promo fotografije

"26. lipnja na Bundeku, osim samog koncerta Black Eyed Peasa, očekuje nas i nastup Baby Lasagne te više domaćih DJ-eva. Uz to očekuju nas brojni interaktivni sadržaji, gastronomskoj ponudi i koktelima. Vrata se otvaraju u 17 sati, dok se ulaznice mogu kupiti putem Entrio sustava. Organizacija ovakvog open-air spektakla je zahtjevna, no spremni smo na sve. Mislim da smo puno toga naučili od prošle godine i da ćemo napraviti odličan spektakl i doživljaj za sve naše posjetitelje", rekao je Ivan Budor.

Vrata Lollipop spektakla otvaraju se 26. lipnja u 17 sati, a organizatori najavljuju vrhunsku produkciju. Bundek će se pretvoriti u veliku open-air festivalsku zonu s impresivnom pozornicom, vrhunskom audio-vizualnom produkcijom, bogatom gastro ponudom i atmosferom kakvu Zagreb rijetko ima priliku doživjeti.

Ulaznice su dostupne putem Entrio.hr sustava, a zbog velikog interesa organizatori pozivaju publiku da svoje mjesto osiguraju na vrijeme.