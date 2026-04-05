Najstariji pjevač u susjedstvu progovorio o vezi s 41 godinu mlađom: 'Nije to jednostavno'

Najstariji aktivni izvođač na srpskoj estradnoj sceni 88-godišnji Andrija Bajić, nekadašnji član proslavljenog dua "Braća Bajić", nedavno je privukao pozornost javnosti iskrenim priznanjem o svojoj ljubavnoj vezi s čak 41 godinu mlađom kolegicom poznatom pod umjetničkim imenom Mala Cana.

Njihova profesionalna suradnja, tijekom koje su često zajedno nastupali, postupno je prerasla u ljubavni odnos.

Bajić naglašava kako mu partnerica pruža značajnu podršku u svakodnevnim i profesionalnim obvezama, a njihova zajednička glazbena aktivnost rezultirala je i nedavnim duetom.

Zaljubljeni srpski glazbenik istaknuo je za srpske medije kako među njima vlada potpuno međusobno razumijevanje te da funkcioniraju skladno, gotovo kao jedno.

"Ja sam sretan, ona isto, priča li netko ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svatko uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo, koliko je Bog rekao da traje i to je to", iskren je Andrija Bajić.

Ipak, na samim počecima veze suočili su se s određenim izazovima unutar obitelji. Njegova djeca u početku nisu s lakoćom prihvatila novu situaciju, ponajprije zbog izražene razlike u godinama, ali i činjenice da je u njegov život ušla nova partnerica. S vremenom su, međutim, prihvatili okolnosti, što je doprinijelo stabilnosti odnosa.

"Moja djeca se isprva nisu osjećala ugodno zbog razlike u godinama i zato što je netko došao umjesto njihove majke. Nije to tako jednostavno, ali uspjeli su", rekao je glazbenik.

