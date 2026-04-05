LJUBAV CVJETA /

Najstariji pjevač u susjedstvu progovorio o vezi s 41 godinu mlađom: 'Nije to jednostavno'

Najstariji pjevač u susjedstvu progovorio o vezi s 41 godinu mlađom: 'Nije to jednostavno'
Foto: BN Music Official/YouTube/Screenshot

Andrija Bajić, član nekadašnjeg dua Braća Bajić, otkrio je kako njegova djeca nisu bila sretna kada im je obznanio svoju vezu s kolegicom Malom Canom

5.4.2026.
11:15
Hot.hr
BN Music Official/YouTube/Screenshot
Najstariji aktivni izvođač na srpskoj estradnoj sceni 88-godišnji Andrija Bajić, nekadašnji član proslavljenog dua "Braća Bajić", nedavno je privukao pozornost javnosti iskrenim priznanjem o svojoj ljubavnoj vezi s čak 41 godinu mlađom kolegicom poznatom pod umjetničkim imenom Mala Cana.

Njihova profesionalna suradnja, tijekom koje su često zajedno nastupali, postupno je prerasla u ljubavni odnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajić naglašava kako mu partnerica pruža značajnu podršku u svakodnevnim i profesionalnim obvezama, a njihova zajednička glazbena aktivnost rezultirala je i nedavnim duetom.

Zaljubljeni srpski glazbenik istaknuo je za srpske medije kako među njima vlada potpuno međusobno razumijevanje te da funkcioniraju skladno, gotovo kao jedno.

"Ja sam sretan, ona isto, priča li netko ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svatko uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo, koliko je Bog rekao da traje i to je to", iskren je Andrija Bajić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ipak, na samim počecima veze suočili su se s određenim izazovima unutar obitelji. Njegova djeca u početku nisu s lakoćom prihvatila novu situaciju, ponajprije zbog izražene razlike u godinama, ali i činjenice da je u njegov život ušla nova partnerica. S vremenom su, međutim, prihvatili okolnosti, što je doprinijelo stabilnosti odnosa.

"Moja djeca se isprva nisu osjećala ugodno zbog razlike u godinama i zato što je netko došao umjesto njihove majke. Nije to tako jednostavno, ali uspjeli su", rekao je glazbenik.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
