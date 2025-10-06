Gastro blogerica, chefica, influencerica, inženjerka...: Kristina Štriga je sve u jednom

Već ste čuli za influencere i food blogere koji su oboje odjednom. No, vjerojatno još niste čuli da je netko u isto vrijeme gastro bloger, voditelj kulinarskih radionica i cateringa, privatni chef, snimatelj, kreator sadržaja, fotograf i da uz to ima diplomu građevine. Upravo to sve je Kristina Štriga. Ova mlada, simpatična i poletna kuharica na društvenoj mreži Instagram stoji iza uspješnog profila cellulite_factory. Iako bi se to prevelo kao "tvornica celulita" i stvorilo zastrašujuć prvi dojam, bez brige, suprotno je od toga.

Foto: Privatna Arhiva

Naime, na svome profilu Kristina objavljuje videozapise koji odišu estetikom i zaigranošću, a glavnu ulogu imaju njezini recepti. Prezentira ih na zanimljiv način putem kratkih videozapisima u kojima je ona sama narator, a redovito ubaci koju dosjetku ili šalu.

Do kraja ovog teksta sigurno ćete jako ogladniti pa usput možete i isprobati jedan od brojnih recepata s tog profila.

Proskrolamo li vašim Instagram profilom vidjet ćemo hrpu recepata kako tradicionalnih u modernom izdanju, tako i onih iz dalekih krajeva svijeta, ali ima i nekih recepata koji spajaju naizgled nespojivo, primjerice najnoviji baskijski cheesecake s bundevom. Koja Vam je najveća inspiracija za recepte?

Iako me dosta inspiriraju sva moja putovanja na koja idem i kuharice koje obožavam listati i čitati, najviše inspiracije dolazi iz mog vrta i hladnjaka. Uvijek imam neke namirnice koje trebam potrošiti, pa ih kombiniram iako možda zvuče nespojivo, na kraju ispadne fantastično, kao recimo taj cheesecake i rižoto s kruškom, gorgonzolom i orasima.

Koliko puta isprobate recept prije nego ga snimite?

Ovo dosta ovisi o jelu kojeg spremam i o mom iskustvu. Neke biskvite i kolače isprobam najčešće jednom, ali ako nešto nije ispalo kako sam ja zamislila, onda napravim još jednom. Gulaše, variva i neko pečenje najčešće ne isprobavam prije jer imam osjećaj za začine, količine i vrijeme pripreme, pa mi zapravo snimanje odmah bude i testiranje. Naravno, ako se dogodi da nešto nije ispalo dobro onda ponovim, ali to se događa jako rijetko.

Objašnjavate postupke tako da u videe stavite voiceover. Imate domišljate i smiješne komentare i asocijacije pa su recepti jako zanimljivi za gledati. Držite li se neke smišljene “skice” ili sve što govorite dolazi iz glave?

Opet ovisi o danu i mojoj kreativnosti. Nekad si napišem što želim reći jer se sjetim nečeg fora u nekom skroz random trenutku, kad peglam veš ili perem prozore, a nekad mi voiceover padne na pamet kad uređujem video. Moram reći da mi snimanje voiceovera i nije najdraža stvar na svijetu, ali algoritam ga voli pa ga smatram kao dio svog posla koji moram obaviti.

Čini mi se da ste prije objavljivali više slatke recepte za deserte, a sada su na vašem profilu podjednako objavljeni i slani i slatki recepti. Što je vama osobno draže (za pripremati, snimati, jesti…)?

Tako je, prije sam bila usredotočena isključivo na tijesta i slastice, a sad sam miks svega i to mi se puno više sviđa. Najviše volim pripremati tijesto (krafne, babka, pizza, bao buns) i neke zanimljive kolače i torte koje nemamo baš prilike jesti, ali najviše volim jesti slano. Slatko mogu pojesti, ali nije da moram svaki dan imati nešto slatko. Što se tiče snimanja, slatko uvijek izgleda ljepše pa mi uvijek bolje i prođe, ali kad bi moji pratitelji probali neki moj rižoto ili gulaš promijenili bi mišljenje (smijeh).

Napravili ste nekoliko serijala: Brunch doma jer su cijene koma, Picekom po svijetu, Advent doma jer su cijene koma, Limunom do imuniteta, i druge. Kad biste morali izabrati barem tri najdraža recepta, koji bi to bili?

Ovo mi je najteže pitanje do sad, moram baš dobro razmisliti. Super su mi bili ti serijali i bit će ih još! Motivirali su me da kuham nešto što možda inače nikad ne bih. A tri najdraža recepta su Potato dauphinoise (gratinirani krumpir), Pierogi s krumpirom i sirom i Medovik, ne nužno tim redom.

Možete li izdvojiti recept koji je osvojio najveću popularnost, ajmo reći viralnost?

Prvo mi padaju na pamet moje Crepe brulée, odnosno karamelizirane palačinke punjene kremom od vanilije koje su stvarno bile ukusne i spremala sam ih par puta nakon tog videa jer su jednostavna, a efektna slastica.

U suradnji ste s nekim kulinarskim brendovima. S kime biste još voljeli surađivati, a da niste dosad?

Ja sam jako zahvalna na prilici koju sam dobila od svih brandova s kojima sam radila, ali sad ću biti malo in the stars, tako da H&M Home i Le Creuset.

Rekli ste u jednom intervjuu da ste kao dijete gledali Jamie Oliver Cooking show. Privlače li Vas kulinarske emisije na televiziji i možete li se zamisliti da vodite jednu?

Da, obožavala sam gledati Jamie i volim ga i dalje. Voljela bih imati svoju emisiju, iako uz društvene mreže imam osjećaj da je moj Instagram profil mini kulinarska emisija.

Osim kulinarskog sadržaja, objavljujete i isječke iz privatnog života. Vrlo ste aktivni u slobodno vrijeme. Kako ga provodite?

Doziram na kapaljku (smijeh). Ovisi dosta o sezoni, ljeti volim vrtlariti i boraviti u prirodi, a ostatak godine putovati, planinariti, čitati knjige, slagati puzzle, ali i družiti se s obitelji i prijateljima. Nedjelja mi je uvijek dan za odmor, obitelj i odlazak na misu, pa tad pokušavam ne raditi.

Osvrnimo se na ovo ljeto. Na Dolac Place Marketu u sklopu kulinarskog projekta Dvije pizze radili ste deserte (mousse) od limuna sa chefom Vedranom Boškovićem. Kako je došlo do te suradnje?

Moja druga pizza (Anom Kovač) i ja smo se s Vedranom upoznale prije nekoliko godina kad smo zajedno radili na jednom projektu i od tad se družimo i surađujemo. On nas je pozvao da mu pomognemo, a mi smo se rado odazvale jer nam se činilo zanimljivo i stvarno je bilo! Nadamo se da će biti još novih prilika za zajedničko kuhanje.

Projekt Dvije Pizze pokrenuli ste s Anom Kovač prošle godine. Tko je došao na tu ideju?

Sve je počelo jako spontano. Mene je kolegica pitala ako bih išla s njenim timom na teambuilding i kuhala im hranu dok su tamo. Ja sam pristala i povela Anu sa sobom. Tad smo odradile taj tim i još dva, ali tek smo par mjeseci kasnije došle na ideju da bi to mogle pretvoriti u projekt jer jedna i druga volimo kuhati za druge.

Jeste li Vi i Ana bile prijateljice i prije?

Prije Dvije pizze da, ali upoznale smo se u kuhinji na jednom projektu prije pet godina i od tad se stalno družimo: i poslovno i privatno. Jedna i druga volimo hranu i putovanja pa smo se brzo sprijateljile.

Koliko sam shvatila, u projektu nudite tečajeve kuhanja, catering za prigode i privatne usluge kuhanja? Dakle, znači li to da idete kuhati i kod drugih u njihove domove?

Tako je, mi radimo kao privatne kuharice pa smo dosta prilagodljive našim klijentima i njihovim zahtjevima. Na primjer, spomenula sam da s firmama putujemo na teambuildinge i tamo im kuhamo, kuhale smo privatne ručkove, ali i večere i doručke za djevojačke. Iako, najviše upita imamo za cateringe.

Jeste li imale ikakvo neugodno iskustvo ili ste morale nekoga odbiti?

Za sad nismo imale ništa neugodno, naravno da nam se desilo da nam se nešto prolije ili razbije, ali obje dobro funkcioniramo pod pritiskom pa se brzo snađemo. Odbile smo catering za 200 ljudi jer nam je to prevelik zalogaj, neki maksimum (bez da kvaliteta pati) je do 60 ljudi.

Što je bilo najzabavnije što ste dosad radile?

Kuhanje uživo za proslavu rođendana Lesnine West. Surađivale smo s Gorenjem i trebale smo napraviti 200 porcija trgane svinjetine s palentom i pestom od rikule.

Jako je zanimljiva ona ideja o ukrašavanju torti na djevojačkim večerima. Kako je to izgledalo?

To nam je bio jedan od prvih angažmana i bilo je jako simpatično. Svaka djevojka imala je svoju tortu koju je oblagala kremom i dekorirala po želji uz naše upute. Na kraju su naravno i pojele torte.

Imate li kakvih novih ideja za dalje?

Pa zasad planiram nove radionice, i dalje će biti Japan, ali stižu i neke nove teme, zatim nove serijale recepata, a u jednom periodu života bih voljela izdati kuharicu.

Vratimo se malo na Vas. U nekoliko videozapisa imali ste smiješne komentare u kontekstu dejtanja, pa, izlazite li s kime?

Zasad ne, ali to je moja krivnja jer se trenutno ne trudim. Dobro mi je ovako i baš uživam u svakom danu.

Foto: Privatna Arhiva

Kakav bi bio Vaš idealni partner? Bi li morao znati kuhati?

Najbitnije mi je da je karizmatičan, duhovit i meni privlačan, jer bez toga ne ide. Što se kuhanja tiče, uvijek je plus, ali bitnije mi je da voli hranu i pranje suđa, ja lako skuham!

