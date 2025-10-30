Finale devete sezone 'Života na vagi' gledajte uživo na Voyo!

Kraj devete sezone popularnog reality showa Život na vagi kuca na vrata, a finalnu epizodu možete gledati uživo ovog petka u 20.15 sati na platformi Voyo i RTL-u. Što su kandidati postigli u 14 tjedana pod stručnim vodstvom trenera Mirne i Ede, i nutricionistice Martine - jedva čekamo vidjeti. No, da je bi transformacije mogle biti čudesne govori i to da je jedan od kandidata smršavio nevjerojatnih 50 kilograma!

Foto: Voyo

'Život na vagi' - show koji pomiče granice mogućeg

U devetu sezonu showa 'Život na vagi' ušlo je osamnaestero natjecatelja čiji je cilj bio zajednički - pronaći put prema zdravlju. Neki su odmah pokazali odlučnost u tome, dok s drugi iznenadili tijekom showa. I trenere, ali najviše sebe. Kandidati nisu bili ni svjesni što sve mogu I koje su njihove granice. Deveta je sezona ujedno i jedna od najemotinijih. Jer, osamnaestero je ljudi došlo potražiti stručnu pomoć, a u svojoj su se transformaciji suočili s vlastitim strahovima, traumama, boli, željama i nadanjima.

Foto: Voyo

Sa svime onime što ih je dovelo u stanje u kakvom su ušli u show, a sve kako se nikada ne bi vratili na taj put. Najvažnije lekcije o svome zdravlju nose iz 'Života na vagi' jer su tijekom sezone predano učili o prehrani, disnju, hodanju, vježbanju I spavanju. Sve kako bi i izvan showa mogli nastaviti svoju transformaciju.

Foto: Voyo

Četiri finalista - jedan pobjednik

Za voditeljicu Antoniju Blaće, deveta je sezona 'Života na vagi' posebno emotivna jer je ona označila njen povratak u show na kojem je radila u samim počecima. Ovo finale predstavlja krunu njezinog angažmana na ovom projektu koji je tijekom godina postao simbol nade i inspiracije za mnoge.

Foto: Voyo

U finalu, u petak na Voyo i RTL-u, uživo svjedočite nevjerojatnim transformacijama kandidata. Od troje finalista, samo će jedan biti pobjednik devete sezone 'Života na vagi'. No, zapravo su svi kandidati doista pobjednici. Jer su se suočili sa samima sobom i donijeli odluku koja im je promijenila, a nekima zasigurno i spasila život.

Finale 'Života na vagi' ne propustite u petak, 31. listopada, uživo u 20.15 na platformi Voyo i RTL-u!