KATASTROFALNA ŠTETA /

Vila Georgea i Amal Clooney ponovno poplavljena: Imanje vrijedno 18 milijuna dolara pod vodom

Vila Georgea i Amal Clooney ponovno poplavljena: Imanje vrijedno 18 milijuna dolara pod vodom
Foto: Profimedia

Cijelo je područje pod visokim stupnjem pripravnosti, a lokalne vlasti izdale su brojna upozorenja zbog opasnosti od daljnjih poplava

17.2.2026.
11:42
Hot.hr
Profimedia
Idilična engleska rezidencija Georgea (64) i Amal Clooney (47) ponovno se našla na udaru razornih poplava koje su pogodile Berkshire i južni Oxfordshire. Nakon tjedana neprestane kiše koja je natopila tlo i podigla vodostaje do kritičnih razina, rijeka Temza izlila se iz korita i potopila raskošno imanje slavnog para, pretvarajući brižno uređene vrtove u blatno jezero. Dok su se supružnici nedavno pojavili u Milanu povodom otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026., njihov dom u Sonning-on-Thamesu našao se usred prirodne katastrofe.

Vila Georgea i Amal Clooney ponovno poplavljena: Imanje vrijedno 18 milijuna dolara pod vodom
Foto: W8Media/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Prizori s poplavljenog otoka

Zračne snimke otkrivaju dramatične razmjere štete. Golemo imanje, smješteno na privatnom otoku od pet i pol hektara, okruženo je nabujalom rijekom. Voda je u potpunosti prekrila prostrane travnjake i profesionalni teniski teren, ostavljajući za sobom prizor potpunog uništenja. Srećom, glavna kuća, poznata kao Aberdash House, nalazi se na nešto višem terenu, što ju je vjerojatno zaštitilo od prodora vode u unutrašnjost. Ipak, cijelo je područje pod visokim stupnjem pripravnosti, a lokalne vlasti izdale su brojna upozorenja zbog opasnosti od daljnjih poplava.

Luksuzna oaza s poviješću

Imanje koje su George i Amal kupili nedugo nakon vjenčanja u Veneciji 2014. godine za otprilike 14 milijuna eura, predstavlja vrhunac luksuza i elegancije. Riječ je o povijesnoj vili iz 17. stoljeća koja je zaštićeni spomenik kulture, a par je uložio znatna sredstva u njezinu obnovu prije useljenja 2016. godine. Vila se prostire na gotovo tisuću četvornih metara te sadrži devet spavaćih soba, sedam kupaonica, privatno kino za dvanaest osoba, bazen, veliku terasu i kućicu za čamce. Novinar britanskog Voguea, koji je posjetio imanje 2018., opisao ga je kao spoj veličanstvene georgijanske arhitekture i toplih, osobnih detalja, poput perzijskih tepiha i uokvirenih obiteljskih fotografija.

Borba s vodom se ponavlja

Nažalost, ovo nije prvi put da se slavni par suočava s poplavama. Zbog svog položaja na privatnom otoku na rijeci Temzi, imanje je iznimno osjetljivo na promjene vodostaja. Slična situacija dogodila se i u siječnju 2024., kada su obilne kiše također potopile vrtove. Još ranije, imanje je bilo pogođeno poplavama 2021., tijekom oluje Dennis 2020. te nedugo nakon što su se uselili 2016. godine. Svjesni rizika, Clooneyjevi su još 2014. uložili oko 50.000 funti u sustave za obranu od poplava, uključujući specijalizirane pumpe i vreće s pijeskom, no čini se da je snaga prirode ovog puta nadjačala i te mjere.

Vila Georgea i Amal Clooney ponovno poplavljena: Imanje vrijedno 18 milijuna dolara pod vodom
Foto: W8Media/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Clooneyjevi nisu jedini slavni stanovnici ovog područja koji se bore s posljedicama ekstremnih vremenskih uvjeta. Kako prenose britanski mediji, poplavljena su i imanja komičara Russella Branda u Remenhamu te televizijske ličnosti Debbie McGee u Wargraveu, čija je kuća gotovo u potpunosti okružena vodom. Agencija za okoliš izdala je stotine upozorenja diljem zemlje, pozivajući stanovnike na oprez jer se očekuje da će vodostaji rijeka ostati visoki i narednih dana.

Vila Georgea i Amal Clooney ponovno poplavljena: Imanje vrijedno 18 milijuna dolara pod vodom
Foto: W8Media/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Dok se materijalna šteta tek treba procijeniti, jasno je da život u idiličnom krajoliku uz rijeku za stanovnike Sonninga, uključujući i njegove najpoznatije stanare, dolazi s cijenom i stalnom neizvjesnošću. 

 

George Clooney
