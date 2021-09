Jedna od najpoznatijih priča o "popravljačima" (fixers), koje su veliki hollywoodski studiji znali angažirati kako bi zataškali potencijalne skandale, dogodila se davne 1935. godine kada je mlada glumica Loretta Young zatrudnjela izvan braka. Nevjerojatna priča o njezinom djetetu je bila obavijena velom tajnosti sve do njezine smrti.

Young je, naime, uz svesrdnu pomoć "popravljača" lažirala bolest tijekom cijelog vremena trudnoće, rodila u tajnosti i potom dala kćer u sirotište. Nekoliko mjeseci nakon rođenja, Young je započela postupak za usvajanje vlastite kćeri, piše Travel Master.

No, krenimo redom. Sve je počelo sa snimanjem filma znakovito nazvanog Zov divljine (The Call of the Wild, 1935.), u kojemu je tada 22-godišnja Young glumila uz poznatog zavodnika, tada 34-godišnjeg Clarka Gablea koji je tada bio u braku s Marijom 'Ria' Franklin Prentiss Lucas Langham.

Tijekom devet tjedana snimanja u Washingtonu, Young i Gable su se upustili u flert iza kamera, prenosi navode BuzzFeeda portal Grunge. Kad Young ne bi bila u blizini, Gable bi znao pitao gdje mu je djevojka, a njoj se svidjela njegova pažnja. U veljači se ekipa sa seta noćnim vlakom vratila u Hollywood, gdje je svaka osoba imala svoju sobu. Usred noći Gable je pokucao na njena vrata i ušao. Prošla su desetljeća, a glumica nikada nije podijelila detalje o tome što se dogodilo.

Skovali su tajni plan

Young je trudnoću uspjela sakriti od novinara. Znala je da će je, ako njezin studio Twentieth Century Pictures sazna za trudnoću, pritisnuti da napravi pobačaj, a Young je kao pobožna katolkinja smatra da je pobačaj smrtni grijeh. Young, njezine sestre i majka skovale su plan kako sakriti trudnoću, a zatim vratiti dijete kao posvojeno.

Otputovala je na "odmor" u Englesku i vratila se u Los Angeles, gdje je prvo dala intervju iz kreveta prekrivena pokrivačem uz izgovor da je bolesna, a onda i 6. studenoga potajno rodila dijete, curicu Judith. Na kraju je odlučila poslati bebu u sirotište koje su vodile časne sestre. Judith je sljedećih 19 mjeseci provela u raznim "skrovištima i sirotištima" prije nego što se ponovno vratila svojoj biološkoj majci. Young je tada tvrdila da je posvojila Judith, a nakon što se Young udala za Toma Lewisa, Judith je uzela Lewisovo prezime.

Silovanje na spoju?

Ugovori u Hollywoodu 1930-ih godina su imali "moralnu klauzulu", a glasine o aferama ili izvanbračno dijete bili su dovoljan razlog za otkazivanje ugovora, prema Los Angeles Timesu. Osim toga, iako tisak često opisuje odnos Gablea i Younga kao aferu, to možda i nije točno. Dok je s s prijateljicom gledala televiziju, Young je upitala za značenje pojma "silovanje na spoju". Nakon što je čula objašnjenje, rekla je: "To se dogodilo između mene i Clarka."

Clark Gable bio je poznat kao "Kralj Hollywooda" i glumio je u 60 filmova između 1930. i 1961. Bio je tri puta nominiran za Oscara, a jednog kipića je i dobio za ulogu u Dogodilo se jedne noći (It Happened One Night, 1934.). Gable je bio poznat kao ženskaroš, ženio se pet puta, a umro je od srčanog udara 16. studenoga 1960., dva dana nakon što je završio film Neprilagođeni (The Misfits, 1961.), u kojemu je glumio sa slavnom Marilyn Monroe.

Kad je Gable umro, njegova supruga Kay Williams Spreckels bila je trudna, a sin John Clark rođen je nekoliko mjeseci kasnije. Dugo godina ljudi su vjerovali da je on jedini Gableov sin. Priča o njegovoj kćeri Judy Lewis, koju je dobio s Young, postala je javna tek 1994. kada je Lewis objavila svoje memoare Uncommon Knowledge. Prema NPR-u, Young godinama nakon knjige nije razgovarala sa svojom kćeri. Glumica je napokon priznala istinu u svojim memoarima Zauvijek mlada: Život, ljubav i ustrajna vjera holivudske legende (Forever Young: The Life, Loves, and Enduring Faith of a Hollywood Legend), koje je dopustila objaviti tek nakon svoje smrti.