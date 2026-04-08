U tijeku je izricanje presude 'kraljici ketamina': Optužena za predoziranje Matthewa Perryja

Roditelji pokojnog glumca Matthewa Perryja, Suzanne i Keith Morrison, stigli su na Savezni sud u Los Angelesu, gdje se danas održava izricanje presude Jasveen Sanghi, ženi prozvanoj “kraljicom ketamina”, optuženoj u slučaju fatalnog predoziranja slavnog glumca, piše Independent.

Perryjevi roditelji pred sudom bi trebali iznijeti izjave o posljedicama koje je njegova smrt ostavila na obitelj, prije nego što sudac donese konačnu odluku o kazni. Tužitelji traže 15 godina zatvora, ističući da je Sangha pokazala “ravnodušnost i nemar prema ljudskom životu”.

Sangha (42) jedna je od petero optuženih nakon što je Perry, najpoznatiji po ulozi Chandlera Binga u popularnoj seriji "Prijatelji", pronađen mrtav 28. listopada 2023. u jacuzziju svoje kuće u Los Angelesu. Obdukcijom je utvrđeno da je preminuo od akutnih učinaka ketamina, uz dodatne čimbenike poput utapanja, bolesti koronarnih arterija i djelovanja tvari buprenorfina.

Ketamin nabavljao protuzakonito

Prema optužnici, Sangha i Erik Fleming prodali su Perryjevom asistentu, Kennethu Iwamasi, ukupno 51 bočicu ketamina prije njegove smrti. Tužitelji tvrde da je glumac koristio ketamin u terapijske svrhe zbog depresije, no nakon što su mu liječnici odbili daljnje doze, počeo ga je nabavljati ilegalno. Njegov asistent priznao je da mu je na dan smrti ubrizgao više doza.

Sangha je u kolovozu priznala krivnju za više kaznenih djela, uključujući distribuciju ketamina i održavanje prostora za trgovinu drogom, a prijetila joj je kazna do 65 godina zatvora. Prilikom pretresa njezina doma 2024. godine pronađene su veće količine droge, uključujući ketamin, metamfetamin, MDMA i lažne tablete Xanaxa, kao i oprema za preprodaju i novac, navodi Independent.

Suđenja u procesu

Liječnik Salvador Plasencia osuđen na 30 mjeseci zatvora zbog distribucije ketamina. Na sudu se ispričao obitelji Perry, rekavši: “Nisam uspio zaštititi nečijeg sina. Iznevjerio sam gospodina Perryja, njegovu obitelj i sebe.” Još jedan liječnik, Mark Chavez, dobio je uvjetnu kaznu i društveno koristan rad zbog svoje uloge u slučaju, dok će asistent Kenneth Iwamasa i Erik Fleming biti osuđeni krajem travnja. Slučaj smrti Matthew Perry i dalje potresa javnost, a sudski postupci protiv uključenih osoba još uvijek traju.