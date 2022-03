Sandra Bullock (57) u novom intervjuu s Danielom Radcliffeom (32), kolegom iz filma "Izgubljeni grad", priznala je da nikada nije trebala snimiti kultni film "Brzina 2" iz 1997.

Pokajala se što je snimila kultni film

Tijekom intervjua za TooFab Sandra Bullock je upitana postoji li neki film zbog kojeg joj je neugodno. "Imam jedan, neugodno mi je što sam glumila u njemu", odgovorila je Bullock.

"Zove se Brzina 2. Bila sam vrlo glasna o tome. Nema smisla. To je ono što bih poželjela da nisam napravila i da mi se nisu pojavili obožavatelji za koje znam, osim tebe", dodala je, misleći na sugovornika koji je rekao da je volio gledati taj film kao tinejdžer.

Film iz 1997., u kojem je Bullock glumila s Jasonom Patricom, priča priču o Annie (Bullock) i njezinom dečku koji pokušavaju spriječiti da se brod za krstarenje na Karibima, na kojem su ljetovali, ne zabije u naftni tanker.

Keanu Reeves glumio je s Bullock u originalnom filmu iz 1994., ali se nije vratio kako bi ponovio svoju ulogu Jacka Travena u nastavku.

Prošlog prosinca, dok se pojavljivao u UK talk showu The Graham Norton Show, Reeves je objasnio zašto se nije pojavio u tom filmu 1997.: "U to vrijeme nisam odgovorio na scenarij. Stvarno sam želio raditi sa Sandrom Bullock, volio sam glumiti Jacka Travena, i volio sam Brzinu, ali prekooceanski brod? Nisam imao ništa protiv uključenih umjetnika, ali ipak imao sam osjećaj da to jednostavno nije u redu", rekao je za CNN.

Oba nastavka filma "Brzina" režirao je Jan de Bont. U drugom filmu također su glumili Willem Dafoe i Temuera Morrison. Još 2019. Reeves je za GQ rekao da je njegova odluka da ne snima nastavak akcijskog filma potaknula filmski studio, Fox, da ga smjesti u "filmski zatvor" na deset godina.