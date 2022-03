Mnogi su se pitali kako to da je ova glumica toliko bogata, vrijednost njezinih nekretnina iznosi više od 400 milijuna dolara. Velik dio njezine zarade dolazi od prošlogodišnje prodaje "Hello Sunshinea", njezine megauspješne producentske kuće koja stoji iza filmova, serija i emisija poput: "Big Little Lies", "Little Fires Everywhere" i "The Morning Show", prenosi Cosmopolitan. Tvrtka je osnovana 2016. pa je Reese u tom trenutku imala znatnu zaradu već u džepu.