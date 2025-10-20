Preminuo je mladi scenarist Marko Hrenović. Kolega Asim Ugljen posvetio mu dirljivu objavu

U 37. godini u subotu je preminuo domaći scenarist Marko Hrenović, poznat po radu na serijama i filmovima poput Dnevnika velikog Perice, Bumbarevog ljeta i Počivali u miru. Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla domaću filmsku i televizijsku scenu, a brojni kolege i prijatelji oprostili su se od njega dirljivim porukama na društvenim mrežama.

Video iz mlađih dana objavila je Hrenovićeva sestra Matea na YouTubeu još 2017. povodom njegova 29. rođendana.

"Sve što sam ikada htio, sada je neostvarivo, jer nema tebe"

“Uopće na znam kako početi, kako ovo napisati. Nadao sam se da se nikada neću naći u ovakvoj situaciji, no, tu sam”, započeo je glumac Asim Ugljen. “Unaprijed se ispričavam, ne znam da li sam uopće u stanju biti iole koherentan, jer ovakav osjećaj psihofizičke oduzetosti svega, pa i duha, sam doživio samo jednom u životu i nadao sam se da više nikada neću”, napisao je dalje i dodao: “Ovo će vjerojatno biti najintimniji tekst koji ću ikada napisati, zlo mi je od same pomisli, ali ovo je najmanje što mu dugujem. Otišao je tiho, mirno, u snu”, napisao je glumac, prisjećajući se zajedničkog prijateljstva i suradnje. “Jedan od tih ljudi je bio moj brat, moj prijatelj (…) čovjek čiju sam dušu poznavao do tančina, kao i on moju. Netko bez koga sigurno danas ne bih bio tu gdje jesam. Marko Vladimir Hrenović – Torpedo.”, napisao je Ugljen.

U dirljivoj objavi Ugljen je opisao njihovu bliskost i dugogodišnji rad: “Nikada nisam upoznao nikoga, čiji su se ukusi u apsolutno svemu, od glazbe, književnosti, slikarstva, svega, toliko poklapali s mojima. Način na koji smo se razumjeli je bio sumanut... Zadnjih 20 godina smo proveli zajedno... Ovo zvuči kao loš vic. Doslovno sam Beavis koji je ostao bez svojeg Buttheada. Matt Stone bez Treya Parkera. Maverick bez Goosa... Kunem vam se svima, osjećam se kao da mi je netko odrezao ruku. Stvarno, i ovo ne govorim u afektu. Ostao sam bez ruke. I nemam blage kako ću dalje... Sve što sam ikada htio, sada je neostvarivo, jer nema tebe. Jer bez tebe, ja ne znam kako.”, dirljivo je zaključio objavu.

Od Hrenovića se oprostili kolege iz serije i susjedi

Od Hrenovića se oprostila i ekipa serije Počivali u miru: “Vrijeme leti, rijetko se javljamo, a kad se javimo, nosimo tužne vijesti, kako nam je u imenu zapisano... Ovih dana napustio nas je jedan od najmlađih članova autorskog tima, koscenarist 11. epizode prve sezone – Marko Hrenović... Pred Hrenom je trebalo biti još puno neispričanih priča koje su njegov talent i stečeno iskustvo obećavali... Počivao u miru!”

Emotivnom porukom oglasili su se i njegovi susjedi iz Vrapča: “Umro je Marko Hrenović. Vrapčan — po porijeklu, po identitetu, po žestini, po duši... Bil je scenarist serija Dnevnik velikog Perice (HRT), Počivali u miru, Bumbarevo ljeto i brojnih drugih projekata za film, televiziju i kazalište. Uvijek svoj, nikad u sustavu, neukrotiv i do kraja autentičan. Takvi se ljudi ne rađaju često. Gornje Vrapče je izgubilo jednoga od svojih najposebnijih. Fala ti, Marko. Pamtit ćemo te. Na tvoj način.”, napisala je u objavi administratorica grupe Zakaj volim Vrapče, Barbara Boronić Nikić.

