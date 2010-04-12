'Pokušat ću nagovoriti Maju Morales da počne raditi'

arti-201004120441006"Prošla sam osnovne pripreme za Farmu , bila sam kod kozmetičara, na pedikuri, obavila sam meditaciju, zadnji razgovor sa zaručnikom. A sada napokon slijedi ulazak na Farmu.", rekla je za net.hr Ava Karabatić.

Na upit što je mislila kada je rekla da je spremna na sve i svašta na Farmi odgovorila je kako se to samo tako kaže te da je ona dobrica i nikome ne bi naudila.

arti-201004120444006 Pojasnila je i kako je spremna i čistiti izmet životinja, ali da jedino neće moći ubijati životinje.

Za Maju Morales, koja će s njom ući na Farmu , imala je samo riječi hvale.

"Ona ima neiskvarenu dušu, super je, sve pet.", rekla je Ava koja je ipak dodala da će pokušati nagovoriti Maju, koja se hvalila time da nikad u životu nije ništa radila, da se prihvati posla. Iako je, dodala je, Moralesica zanimljiva i kad ništa ne radi.

Karabatićka je objasnila i da je ne bi bilo strah ostaviti zaručnika Špiru nasamo sa Majom Morales, koja je otvoreno priznala da ne može dva dana bez seksa.

"Nije ona njegov tip osobe, on voli da je sve umjereno. Prije bi se bojala Severine jer je ona osim što je zgodna i pametna ima karakter".

Otkrila je i kako u finalu vidi Iva Amulića, Branku Marić Mutti, Elija Piska i Josipa Ivančića.

A to što će zbog odlaska na Farmu vrlo vjerovatno propustiti početak suđenja za ucjenjivanje profesora Živka Nižića koje je zakazano za petak, Karabatićka nije htjela komentirati za 24 sata .

