Osnivač časopisa Playboy Hugh Hefner bio je "vampir" koji je manipulirao i drogirao desetke mladih žena kako bi ih iskorištavao u ponižavajućim orgijama, stoji u bizarnom dokumentarcu "Tajne Playboya".

Tretirao je svoje djevojke kao da su 'komad mesa'

Dokumentarni serijal od 10 dijelova bavi se skrivenim istinama iza "Playboya" uz ekskluzivne intervjue s insajderima, uključujući bivše djevojke Hugha Hefnera, Holly Madison, Sondru Theodore, i PJ Masten. Theodore, koja sada ima 65 godina, otkriva kako su gotovo svake večeri bile orgije u vili, a rekla je i da je Hefner dovodio "ružne prostitutke" koje bi se seksale s njegovim prijateljima.

VIP članovi Playboyjevih noćnih klubova mogli su raditi bilo što, uključujući i voditelja Dona Corneliusa koji je navodno držao dvije Playboyeve zečice kao taoce i silovao jednu od njih, stoji u dokumentarcu.

Holly Madison, Playboyeva zečica koja je hodala s Hefnerom osam godina, također govori kako je Hefner odbio koristiti zaštitu tijekom seksa i kako ju je životni stil u kući više puta naveo da razmišlja o samoubojstvu.

Serija također uključuje intervjue s Lindom Lovelace, porno zvijezdom iz 1970.-ih koja je stekla slavu filmom "Duboko grlo", a koja je kazala da su je tretirali kao "komad mesa". Kazala je i da su je prisilili na oralni seks s njemačkim ovčarom dok su Hefner i njegovi prijatelji gledali.

Dokumentarac je kritičko preispitivanje naslijeđa kultnog izdavača Playboya, koji je preminuo 2017. u dobi od 91 godine. Hefner je imao samo 27 godina kada je 1953. lansirao prvo izdanje časopisa Playboy, s Marilyn Monroe na naslovnici. Prvo izdanje prodano je u više od 50 tisuća primjeraka i iznjedrilo je carstvo koje se protezalo desetljećima.

Do 1970.-ih Playboy je prodavao sedam milijuna primjeraka mjesečno, a Hefner je otvorio desetke Playboy klubova, piše Daily Mail.

'Hefner je doista vjerovao da posjeduje te žene'

"Tajne Playboya" je vjerojatno najbizarniji prikaz "Playboy" carstva do sada jer sadrži intervjue s mnogim Hefnerovim bivšim, bliskim suradnicima i Playboyevim zečicama.

Prema Mikiju Garciji, bivšem direktoru "Playmate" promocije: "Bilo je to kultno mjesto. Žene su bile njegovane i navodilo ih se da vjeruju da su dio ove obitelji. Hefner je doista vjerovao da posjeduje te žene. Imali smo djevojke koje su se predozirale, koje su počinile samoubojstvo", rekao je Garcija u dokumentarcu.

Jedna od groznih priča dolazi od Sondre Theodore, bivše manekenke i glumice koja je hodala s Hefnerom kasnih 1970.-ih i 80-ih. Opisala je kako su njegovi seksualni zahtjevi postali sve gadniji s godinama, a priznala je da ga se na kraju i bojala.

Theodore je rekla da je Hefner bio plodan narkoman, slao ju je da kupi kokain više puta. "Jednostavno je postalo ružno. Sve je to bila laž. Gledala sam kako se pojavljuju djevojka za djevojkom, svježa lica, preslatke i njihova ljepota je jednostavno blijedjela. Nismo mu bili ništa, bio je poput vampira. Desetljećima je isisavao život iz djevojaka", ispričala je.

Lisa Loving Barrett, Hefnerova izvršna pomoćnica tijekom kasnih 1970.-ih i 80-ih, rekla je da je Hefner imao zalihe Quaaludesa, snažnog sedativa koji je navodno i Bill Cosby davao djevojkama kako bi ih seksualno iskorištavao. Barrett je rekla da je u vili droga bila svakodnevna pojava, te da je Hefner uživao u kokainu.

Silovao je psa?

Droga je bila toliko dostupna da je jedna od Hefnerovih pudlica postala ovisna o njoj i navikla ju je lizati s poda, tvrdi Theodore. Droga je pomogla potaknuti užasne orgije koje su se odvijale svakog četvrtka, prema Stefanu Tetenbaumu, Hefnerovom sobaru između 1978. i 1981.

Hefner bi naputio dvojicu makroa da dovedu djevojke u vilu gdje bi one bile pregledane od strane liječnika, a zatim bi ih VIP članovi Playboy kluba iskorištavali. "Ponekad je imao posebnu ženu koja bi koristila vrlo veliku štrcaljku i vadila krv muškarcima, a kasnije ih onda oralno zadovoljavala", ispričao je Hefnerov sobar u dokumentarcu.

Dokumentarac također otkriva kako su Hefnerovi seksualni interesi ponekad bili na rubu jezive tiranije. Stradali su ponekad i psi. "Jednom sam ušla u sobu i on je bio u našem psu. Rekla sam mu, što to radiš, a on mi je odgovorio da i psi imaju potrebe", rekla je Theodore, bivša Hefnerova djevojka.