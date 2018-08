NAJBOLJI FILMOVI O KOCKANJU: Sedam studija kockarskog uma koje su vrijedne gledanja

Izvukli smo sedam filmova koji ozbiljno tematiziraju psihologiju kompulzivnih kockara

Fenomen kockanja i patološke opsesije u koju pojedinci mogu upasti, tijekom povijesti filma bili su zanimljivi autorima za promišljanje kroz medij filma.

Postoje mnogi filmovi koji tematiziraju kockanje s nekog drugog aspekta, poput Casina (1995) ili serijala Oceanovih 11 (2001-), no ovdje vam donosimo nekoliko najboljih filmova koji na ozbiljan način razmatraju interesantnu psihologiju kockara kroz zanimljive priče vrijedne gledanja. Uglavnom su u pitanju stilistički mračnija djela, neonoir atmosfere.

Kockar (The Gambler, 1974)

Sjajan film Karela Reisza, prema nekima inspiriran romanom “Kockar”, Fjodora Dostojevskog, o profesoru engleskog koji je ovisan o kockanju, zapadne u dugove kod kladioničara i nađe se fizičkoj opasnosti, poslužio je kao predložak za remake istoimenog filma iz 2014., u kojemu je glavnu ulogu samodestruktivnog kockara i camusovskog egzistencijalnog junaka glumio Mark Wahlberg.

The Cincinnati Kid (1965)

Kultni pokeraški film u kojemu Steve McQueen glumi talentiranog igrača pokera željnog dokazivanja pod nadimkom “The Kid”.

Moćni Mahowny (Owning Mahowny, 2003)

Izvrsna psihološka studija kockarskog uma u kojoj je Philip Seymour Hoffman iznio izvrsnu ulogu kompulzivnog kockara. Kao pomoćnik voditelja u banci skida novce s tuđih računa i kocka se u kasinu Atlantic Cityja sve većim iznosima dok se situacija ne izmakne kontroli.

Pokeraši (Rounders, 1998)

Priča Pokeraša se okreće oko briljantnog studenta prava (Matt Damon) koji s prijateljem (Edward Norton) upadne u podzemni svijet kockanja gdje se manifestira njegova prava strast, a to je igranje pokera.

Film je snimio John Dahl, poznat kao redatelj nekih od najboljih neonoir filmova poput Posljednje zavođenje (The Last Seduction, 1994), Red Rock West (1994) i Ubij me ponovno (Kill Me Again, 1989), tako da su Pokeraši obilježeni mračnom, zadimljenom i napetom atmosferom.

Rulet smrti (Croupier, 1999)

U ovom engleskom trileru, pisac u usponu (Clive Owen) radi novaca prihvaća posao krupijea koji ga u postepeno počinje u potpunosti zaokupljati život.

Teška osmica (Hard Eight, 1996)

Neonoir priča Paula Thomasa Andersona o starom kockaru koji nesretnog, nepoznatog mladića, kojemu treba novac za sahranu majke, nauči kako kockanje doći do novaca i preživjeti.

Boja novca (Color of Money, 1986)

Boja novca nije klasični film o kockanju i igrama na sreću budući da se tiče biljara u kojemu je od ključne važnosti umijeće a ne toliko sreća. Izvrstan film Martina Scorsesea o igračima biljara svojevrsni je nastavak Hazardera (The Hustler, 1961) i obrađuje psihološke igrice navlačenja i nasamarivanja.

Staroj iskusnjari Eddiju (Paul Newman) zapadne za oko talentirani igrač biljara Vincenta (Tom Cruise), kojemu pruža zadovoljstvo zajedno sa svojom djevojkom navlačiti naivne tipove u svoju igru i tako zarađivati novce, uzme ih pod svoje te im pokaže načine kako zaraditi puno više novaca nego su mislili da je to moguće.

Imate li Vi neki film za koji mislite da bi se trebao naći na ovoj listi?