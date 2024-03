Aaron Taylor-Johnson će zamijeniti Daniela Craiga, koji je odustao od uloge nakon što je snimio pet filmova u 15 godina. Rečeno je da se Eon Productions, koja proizvodi filmove o Bondu, ponovno priprema za snimanje ove godine.

"Bond je Aaronov posao, ako ga želi prihvatiti", rekao je izvor za Sun. "Službena ponuda je na stolu i čekaju odgovor glumca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se Eona tiče, Aaron će potpisati svoj ugovor u nadolazećim danima i oni se mogu početi pripremati za veliku objavu."

Taylor-Johnson testiran je za Bonda 2022. godine, a prošlog su ga tjedna pitali o njegovoj mogućoj upletenosti. Rekao je: "Smatram šarmantnim i divnim što me ljudi vide u toj ulozi. Shvaćam to kao veliki kompliment."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taylor-Johnsonova prva veća uloga bila je uloga tinejdžera Johna Lennona u filmu Nowhere Boy. Svoju buduću suprugu, redateljicu, upoznao je kada je njemu bilo 18, a njoj 42 godine. Vjenčali su se tri godine kasnije.

Kasnije se pojavio u filmovima Kick-Ass, Anna Karenina, Godzilla, Nocturnal Animals i Tenet, između nekoliko drugih filmskih uloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taylor-Johnson bi kasnije ove godine trebao glumiti zajedno s Ryanom Goslingom i Emily Blunt u akcijskoj komediji The Fall Guy.

Izvor je rekao novinama da on "možda nije najpoznatiji u svom polju, ali je nevjerojatno talentiran glumac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Njegova uloga u Nocturnal Animals pokazala je njegovu dubinu kao glumca. On je savršena osoba za ulogu Bonda i nastavit će dobro od mjesta gdje je Daniel stao."

Craig je glumio 007 u Casino Royaleu, Quantum of Solace, Skyfall i Spectre, prije nego što je spustio pištolj s No Time To Die iz 2021. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Činilo se da je Bond ubijen na kraju posljednjeg filma, tako da nije jasno gdje će sljedeća priča odvesti najpoznatijeg špijuna.

Pogledajte video: Dua Lipa stiže u Pulu, ali nije jedina: Ove godine u amfiteatru će nastupati brojna zvučna imena