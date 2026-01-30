FREEMAIL
KAKO NE ZAPLAKATI? /

Macaulay Culkin slomljen zbog odlaska Catherine O'Hare: 'Mama, mislio sam da imamo vremena'

Macaulay Culkin slomljen zbog odlaska Catherine O'Hare: 'Mama, mislio sam da imamo vremena'
×
Foto: Image Capital Pictures/film Stills/profimedia

Njezin odlazak posebno je teško pao Macaulayju Culkinu, koji je s njom dijelio platno

30.1.2026.
22:03
Hot.hr
Image Capital Pictures/film Stills/profimedia
Svijet filma danas je zavijen u crno nakon vijesti o smrti cijenjene kanadske glumice Catherine O'Hare. Njezin odlazak posebno je teško pao Macaulayju Culkinu, koji je s njom dijelio platno kao sin i majka u kultnim filmovima "Sam u kući". Culkin se od svoje filmske majke oprostio iznimno emotivnom objavom na svom Instagram profilu, koja je u kratkom roku dirnula milijune obožavatelja diljem svijeta i podsjetila na neraskidivu vezu koja ih je spajala desetljećima.

Dirljivi oproštaj koji slama srca

Macaulay Culkin podijelio je dirljivu fotografiju koja se sastoji od dva dijela. Gornji dio prikazuje scenu iz filma "Sam u kući", gdje mladi Kevin McCallister gleda u svoju majku Kate, koju je glumila O'Hara. Donji dio prikazuje njih dvoje u sadašnjosti, odraslog Culkina i O'Haru u toplom zagrljaju, s osmjesima koji svjedoče o dugogodišnjem prijateljstvu. Ova vizualna paralela između prošlosti i sadašnjosti dodatno je naglasila dubinu njihovog odnosa koji je trajao dugo nakon što su se kamere ugasile.

Ispod fotografije, Culkin je napisao poruku koja je mnogima natjerala suze na oči. "Mama. Mislio sam da imamo vremena. Htio sam više. Htio sam sjediti u stolcu pored tebe. Čuo sam te. Ali imao sam ti još toliko toga za reći. Volim te. Vidimo se kasnije", stoji u objavi. Ove jednostavne, ali snažne riječi otkrivaju bol zbog iznenadnog gubitka i žaljenje za propuštenim trenucima.

Macaulay Culkin slomljen zbog odlaska Catherine O'Hare: 'Mama, mislio sam da imamo vremena'
Foto: Image Capital Pictures/film Stills/profimedia

Podrška fanova u teškom trenutku

Objava je izazvala lavinu reakcija obožavatelja koji su odrasli uz avanture Kevina McCallistera. Komentari su preplavljeni porukama sućuti i podrške. "Počivaj u miru, mama McCallister", "Šaljemo ti svu ljubav svijeta" i "Srce mi je slomljeno" samo su neke od tisuća poruka koje su stigle Culkinu. Obožavatelji iz cijelog svijeta dijele tugu, ističući kako je O'Hara bila "majka" cijeloj jednoj generaciji.

 

