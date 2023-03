Oscarom nagrađeni glumac Russell Crowe glumi stvarnog glavnog egzorcista kojeg je imenovao Vatikan u svom najnovijem filmu, "Papin egzorcist".

Tajne legendarnog svećenika Amortha

Otac Gabriele Amorth tvrdio je da je svjedočio zlu jednako zastrašujućem poput filma "Egzorcist" iz 1973. godine. Svećenik, koji je preminuo 2016. u dobi od 91 godine, nakon što je izveo desetke tisuća egzorcizama, tvrdio je da su opsjednuti ljudi ispljuvali komadiće radija, žice i lutke-igračke.

Izvijestio je da je desetogodišnja žrtva odbacila četvoricu snažnih muškaraca, jedanaestogodišnjak je podigao teški stol i vidio kako ljudi lebde u zraku.

Upravo su takve nevjerojatne priče o Amorthovim dvobojima s vragom uvjerile Russella da ga glumi. "Gabriele Amorth imao je čistoću vjere koja mu je dala određenu razinu hrabrosti i odvažnosti da obavi posao. To je vrlo mračna potraga. Imaš puno posla s ljudima koji duboko pate", rekao je glumac, prenosi The Sun.

Pitanje vreba li Lucifer Zemljom ili je metafora za tamniju stranu čovječanstva ostaje sporno u kršćanskim krugovima, ali protestantsko i katoličko svećenstvo ima obrede koji bi trebali istjerivati zle duhove iz ljudskih tijela.

Otac Amorth tvrdio je da je papa Ivan Pavao II., poglavar Katoličke crkve od 1978. do smrti 2005., provodio egzorcizme. Njegov nasljednik papa Benedikt XVI., koji je umro prošle godine, također je podržavao Amorthov rad, a šuškalo se da je papa Franjo digao ruke na opsjednutog čovjeka.

"U Vatikanu zapravo postoji pravi posao koji se zove glavni egzorcist. Snaga đavola. Ono što me zainteresiralo je činjenica da je to stvaran posao i da je ovaj određeni čovjek, ne samo da ga je radio tako dugo, već je i dokumentirao stvari koje je doživio", rekao je Crowe.

Vatikan obučava određene svećenike za egzorcizam

Vatikan ima godišnje tečajeve na kojima svećenici mogu učiti te drevne obrede, a Udruga međunarodnih egzorcista koju je suosnivač otac Amorth zaposlena je kao i uvijek. Većina slučajeva upućenih udruzi pokazala se kao posljedica psihičkih problema.

Otac Amorth smatrao je da to ne može objasniti ni dva posto psihijatara. "Vjerovao je da je vrlo malo slučajeva zapravo opsjednutost demonima, ali to je značilo da kad je naišao na nešto što je bilo neobjašnjivo, mogao je to prepoznati", rekao je Crowe.

Otac Amorth bio je privučen Crkvom od malih nogu, ali su mu savjetovali da bude siguran da je predan životu u celibatu i predanosti prije nego što počne studirati za svećenika. Otac Amorth iskusio je ljudsko zlo kad je 1939. izbio Drugi svjetski rat. 3

Prvobitno pozvan u talijansku fašističku vojsku, otišao je kako bi se pridružio otporu protiv nacista. Nakon rata je studirao pravo i pridružio se centrističkoj Kršćansko-demokratskoj stranci, ali je 1951. odlučio da je njegov pravi poziv Božje djelo.

“Imajući takva iskustva, bolje je za vas kada ste svećenik koji pokušava savjetovati ljude u zajednici”, kaže Russell.

'Vidio sam mnogo čudnih stvari'

Godine 1986. otac Amorth zamoljen je da pomogne glavnom vatikanskom egzorcistu, a šest godina kasnije promaknut je na najvišu dužnost. Tijekom tri desetljeća, tvrdio je da je vidio neka zapanjujuća ponašanja: “Vidio sam mnogo čudnih stvari. Vidio sam levitacije i silu kojoj je bilo potrebno šest ili osam ljudi da bi osobu držala mirnom. Takve stvari su rijetke, ali se događaju.”

Njegova obrana od đavla bilo je raspelo, molitvenik, sveta voda, posvećeno ulje i ljubičasti šal koji je nježno omotao oko vrata osobe pod utjecajem nadnaravnih sila. Nije to bio posao koji bi stariji svećenik mogao obaviti sam, imao je najmanje šest pomagača.

Otac Amorth se jednom prilikom prisjetio: “Tijekom jednog egzorcizma vidio sam dijete od 11 godina kako ga drže četiri snažna muškarca. Dijete je s lakoćom odbacilo muškarce u stranu. Bio sam tamo kad je dječak od deset godina podigao ogroman, težak stol. Nije to mogao učiniti sam. Imao je snagu đavola u sebi."

Svećenici moraju obuzdati ljude kako bi spriječili da se ozlijede dok se tuku. Njegovi pomoćnici su opsjednutom podigli kapke koji su pobijeljeli, tako da su bili otvoreni za vrijeme njegove molitve: "Vidio sam mnogo čudnih stvari. Vrag je rekao ženi da će je natjerati da ispljune tranzistorski radio, i gle čuda, ona je počela pljuvati komadiće radija."

Duhovi koji čuče u nečijoj duši razlikuju se po snazi i broju. Otac Amorth je tvrdio: “Demoni će se htjeti sakriti. Naš zadatak je da ih razotkrijemo i potom protjeramo. Može biti od dva do 30 demona."

Udruga međunarodnih egzorcista je zabrinuta za novi film

Mnogi svećenici nisu voljeli "Egzorcista" zbog holivudskog prikaza opsjednutosti, ali otac Amorth bio je obožavatelj. Toliko da je pozvao redatelja filma Williama Friedkina da pogleda njegov rad.

Godine 2017., godinu nakon što je otac Amorth umro, Friedkin je objavio dokumentarac pod nazivom "The Devil And Father Amorth". U njemu se žena uvija i reži dok svećenik mirno izgovara molitve nad njom. Friedkin je rekao: “Bilo je zastrašujuće. Prešao sam put od straha od onoga što bi se moglo dogoditi do osjećaja velike empatije s boli i patnjom ove žene."

Udruga međunarodnih egzorcista, koju sada vodi otac Francesco Bamonte, zabrinuta je zbog Russellova novog filma.

"Sve je pretjerano", poručili su. Nakon što su vidjeli najavu, izdali su priopćenje u kojem stoji: "Kao što se već događalo u drugim filmovima, sve je pretjerano, s upečatljivim fizičkim i verbalnim manifestacijama tipičnim za horor filmove.”

Ali otac Amorth je prije smrti dao prava na svoje knjige producentima novog filma, a prema Russellu, čini se da se Vatikan nije protivio filmu. "Moram reći da je Crkva bila vrlo otvorena. Dobili smo neke ekstremne privilegije od strane nadležnih u Vatikanu", kazao je glumac.

O tome koliko je Papa vjerovao ili bio upleten u egzorcizme otvoreno je za raspravu. 2000. objavljeno je da je papa Ivan Pavao II. pomogao ocu Amorthu da pokuša istjerati zle duhove iz histerične 19-godišnje žene na Trgu svetog Petra u Vatikanu.

Papa Benedikt, nasljednik Ivana Pavla, podržavao je rad egzorcista. Otac Amorth tvrdio je da je, kad se Benedict dovezao u svom bijelom papamobilu, njegova sama prisutnost dokrajčila posjedovanje dvojice muškaraca.

Tijekom snimanja 'Papinog egzorcista', Russell je priznao jednu stvar

Papa Franjo, trenutni poglavar Katoličke crkve, ohrabrio je svećenike da ljude s "istinskim duhovnim poremećajima" upute egzorcistima. No aktivnost nije bez kontroverzi. 2021. trogodišnja Arely Naomi Proctor umrla je tijekom navodnog pokušaja evangelističke crkve u San Joseu u Kaliforniji da je očisti od zlih duhova.

A u Londonu je ubojstvo osmogodišnje Victorije Climbie 2000. godine povezano s ritualnim zlostavljanjem djece. U 2012. Vlada Ujedinjenog Kraljevstva izdala je nacionalni akcijski plan za borbu protiv "vjerovanja u čarobnjaštvo, opsjednutost duhovima i druge oblike nadnaravnog" koji mogu dovesti do zlostavljanja djece.

Postoje mnoga objašnjenja za nepredvidivo ponašanje koje pokazuju ljudi koji su "opsjednuti". Moguće je da pate od mentalne bolesti ili epileptičnog napadaja. Mnogi se ipak pitaju može li se sve što vide racionalno objasniti.

Dok je snimao Papinog egzorcista, Russell priznaje: “Nevjerojatno sam praznovjeran. Bilo je puno neobičnih stvari koje su se događale oko nas, ali ti održi ravnotežu i vidi ih kao slučajnost, inače ćeš sebe malo izluditi."