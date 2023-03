Supruga glumca Paula Sorvina, Dee Dee Sorvino i njegova kći Mira Sorvino javno su progovorile o izostavljanju pokojnog glumca u dijelu programa In Memoriam na ovogodišnjoj dodjeli Oscara.

Dio 95. dodjele Oscara u nedjelju navečer odao je počast glumcima i redateljima koji su umrli u prošloj godini u dijelu programa koji je predstavio John Travolta i izvedbom Lennyja Kravitza.

Na Oscarima izostavljeni preminuli glumci

Glumac Sorvino, koji je umro prirodnom smrću u srpnju 2022. u 83. godini, nije bio prisutan u dijaprojekciji koja je emitirana tijekom dodjele svečanih nagrada.

Sorvinova udovica Dee Dee pozvala je Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti da se ispriča za to što nisu uključili njezinog supruga i poznatog glumca među preminulima. "Paul Sorvino bio je jedan od najvećih glumaca u povijesti kinematografije u Hollywoodu. Nesavjesno je da bi on bio izostavljen iz segmenta In Memoriam na dodjeli Oscara. To je trosatna emisija, Paul Sorvino dao je desetljeća ovoj industriji i svi su ga voljeli", rekla je u ponedjeljak u izjavi.

Ostale zvijezde koje su izostavljene iz emitiranja bile su Anne Heche i model Charlbi Dean, koja je bila zvijezda nominiranog filma Trokut tuge.

Akademija se treba ispričati

Dee Dee je dodala: "Paul nije jedina osoba koja zaslužuje da ga se izostavi. Akademija se treba ispričati, priznati pogrešku i učiniti bolje. Paul Sorvino zaslužuje bolje, publika zaslužuje bolje. Je li Akademija toliko iscrpljena da zaboravlja ljude koji su voljeni, koji su dali svoja srca ovoj industriji? Sramota za Akademiju ako se ovo ne ispravi", nastavila je. "Greške se rade, ovo je bila velika. Molim vas, učinite nešto da to ispravite", poručila je.

Sorvinova kći, glumica Mira spomenula je očevu odsutnost iz In Memoriam dijela na Twitteru nakon emitiranja Oscara: "Ja se, na primjer, sjećam tate u ovoj noći Oscara", a u ponedjeljak je izravno tvitala o izostavljanju svog oca, napisavši: "Nevjerojatno je da su moj voljeni otac i mnogi drugi nevjerojatni briljantni glumci izostavljeni. Oscari su zaboravili na Paula Sorvina, ali mi ostali nikada nećemo!"

Uspomene na oca

Mira (55), koja je osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu za film Moćna Afrodita 1996., u nedjelju se prisjetila noći kada je pobijedila i pričala o svom iskustvu s ocem. "Ove noći dodjele Oscara tako sam sretna zbog svih nominiranih i pobjednika, ali sam također dirnuta na tisuću različitih načina kad se sjetim noći kada sam podijelila svoju nagradu Oscar sa svojim tatom, izvrsnim glumcem Paulom Sorvino, koji nikad nije bio nominiran", napisala je na Instagramu.

"Moći podijeliti ovaj pozitivan trenutak sa svojim ocem, mojim prvim i najboljim učiteljem, mojim voljenim tatom, koji je dolazio na sve školske predstave i volio me iz dna srca, briljantnim glumcem kojeg su svi njegovi kolege cijenili kao jednog od najvećih, vratiti mu ono što je on meni cijeli život davao - ljubav i vjeru, divljenje i zahvalnost. Ove prve godine nakon njegove smrti to je doista gorko-slatko, ali lijepo sjećanje. Volim te tata, jako mi nedostaješ", rekla je Mira, piše People.