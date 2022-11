BORI SE S MULTIPLE SKLEROZOM / Christina Applegate otkrila svoju zvijezdu u Hollywoodu: Hodala je uz pomoć štapa, a pomogla joj i ekipa iz 'Bračnih voda'

Glumica Christina Applegate otkrila je zvijezdu na Hollywood Walk of Fame u Los Angelesu. Glumica se u javnosti pojavila prvi put otkako je otkrila dijagnozu. Naime, ova kultna plavuša, koju smo prvi put upoznali kao razuzdanu tinejdžericu iz serije "Bračne vode", bori se s multiplom sklerozom zbog koje je morala prekinuti snimanje Netflixove hit serije "Dead to me". Glumici je podršku na Walk of Fameu došla pružiti nekadašnja ekipa iz "Bračnih voda", David Faustino i Katey Sagal, koja joj je pomogla hodati. Podsjetimo, američkoj glumici u 50. godini života dijagnosticirana je multipla skleroza, autoimuna bolest koja napada središnji živčani sustav. U kolovozu je na društvenim mrežama obznanila tu vijest, a prošli je mjesec na Twitteru za svoj 50. rođendan napisala i emotivnu ispovijest. "Da, napunila sam 50. I imam multiplu sklerozu. Bolest je zaista teška. Svima vam šaljem puno ljubavi na današnji dan. Mnogi pate danas i mislim na sve vas. Nadam se da ćemo smoći snage uzdignuti glave. Moja je danas na jastuku. Ali borim se", napisala je na Twitteru te je kasnije priznala da je dobila podosta kilograma jer se teže može kretati. Brojni prijatelji i fanovi pružili su joj podršku, a ona je od svih tražila da poštuju njezinu privatnost u ovim teškim trenucima. U galeriji pogledajte fotografije s emotivnog događaja koji je slavio simpatičnu glumicu...