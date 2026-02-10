FREEMAIL
FILM O MODI /

Angelina Jolie izdominirala trend 'golih haljina': Izgledala je nestvarno, a kreacija nosi poruku

Angelina Jolie izdominirala trend 'golih haljina': Izgledala je nestvarno, a kreacija nosi poruku
Foto: Laurent Vu/sipa Press/profimedia

Trend prozirnih i poluprozirnih večernjih kreacija već sezonama dominira pistama i crvenim tepisima

10.2.2026.
17:07
Hot.hr
Laurent Vu/sipa Press/profimedia
Holivudska diva Angelina Jolie (50) ostavila je okupljene bez daha pojavivši se na crvenom tepihu u izdanju o kojem se počelo govoriti već na prvi pogled. Premijera filma Coutures redateljice Alice Winocour pokazala se kao savršena prilika za stajling koji je odmah zapeo za oko modnim znalcima. U filmu Jolie utjelovljuje legendarnu dizajnericu čiji se život nalazi na prekretnici tijekom rada na posljednjoj kolekciji, a priča, kako navodi produkcija, prati njezin kreativni uspon isprepleten s osobnim borbama i unutarnjim nemirima.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

Tema filma ukomponirana

Taj spoj elegancije i napetosti glumica je prenijela i u svoj odabir haljine. Odlučila se za dugu kreaciju koja savršeno prati aktualni trend takozvanih “golih haljina”. Model je izrađen od laganog, mrežastog materijala, s bogatim srebrnim vezom, perlama i sjajnim detaljima koji presijavaju svjetlo pri svakom koraku. Silueta nježno prati liniju tijela, diskretno otkrivajući kožu, no bez gubitka profinjenosti.

Prozirni dijelovi promišljeno su postavljeni kako bi ukupni dojam ostao elegantan, dok resasti završeci unose dinamiku i pokret. Upravo ta vješta ravnoteža između odvažnosti i suzdržanosti razlog je zašto su “gole haljine” i dalje toliko popularne, a Jolie ih je iznijela s lakoćom i sigurnošću. Stajling je upotpunila klasičnim crnim salonkama i minimalističkim nakitom, ostavljajući haljini da bude u središtu pažnje. Mekani valovi u kosi i nenametljivan šminka dodatno su naglasili dojam sofisticiranog glamura.

Foto: Abacapress, Abaca Press/alamy/profimedia

Trend prozirnih i poluprozirnih večernjih kreacija već sezonama dominira pistama i crvenim tepisima, a ovo izdanje pokazuje kako se može nositi s mjerom i stilom. Jolien izbor savršeno se nadovezuje i na tematiku filma koji progovara o tamnijoj strani modne industrije. Glumica je nedavno istaknula kako je riječ o priči o cijeni kreativnosti i pritiscima koji prate uspjeh: ideji koju je njezina haljina gotovo simbolično utjelovila. 

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

 

