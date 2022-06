Festival Rocks&Stars @ Cave Romane, kulturni spektakl koji se održava od 19. srpnja 2022. godine na najpoželjnijoj antičkoj pozornici na otvorenom, se ne propušta, a publiku očekuju ponajbolja imena iz svijeta glazbe i vrhunski ambijent.

Na monumentalnoj pozornici starog rimskog kamenoloma Cave Romane koju okružuju visoke kamene stijene nastupit će Doris Dragović, Tomislav Bralića i Klapa Intrade, JM Jazz World Orchestra, Queen Real Tribute band, a publiku u završnici očekuje i veliki koncert podrške kada će pod okriljem orkestra Music for the Future nastupiti mladi glazbenici iz Ukrajine. Treba naglasiti da se s nestrpljenjem očekuje treći po redu Festival Rocks&Stars @ Cave Romane koji se održava u mjestu Vinkuran u Općini Medulin.

Sve kreće 19. srpnja s Doris Dragović

Otvorenje Festivala održat će se 19. srpnja kada će nastupiti karizmatična Doris Dragović, najljepši glas Mediterana. Svaka njezina interpretacija je posebna i prepoznatljiva, nabijena je emocijama što njezini vjerni pratitelji itekako dobro znaju nagraditi. Pjevanje s puno ljubavi, topline i iz duše nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a elegancija kojom odiše ostavlja bez daha. Publika će uživati u njezinim mnogobrojnim hitovima od Dajem ti srce do Malo mi za sriću triba.

20. srpnja rezerviran je za ultra atraktivan jazz koncert kada će nastupiti JM Jazz World Orchestra pod umjetničkim vodstvom Luisa Bonille, američkog trombonista, skladatelja i pedagoga. Orkestar čini 22 mlada vrhunska glazbenika iz 17 zemalja s pet kontinenta koje je međunarodni žiri izabrao kao najbolje među 143 prijavljena glazbenika. Orkestar, projekt Međunarodne glazbene mladeži, djeluje već 10 godina, a nastupio je na brojnim svjetskim priznatim festivalima. Unazad nekoliko godina nastupa i na grožnjanskom festivalu Jazz is Back! BP koji je postao i stalna adresa Orkestra. Iz Orkestra najavljuju i goste iznenađenja koji su svi radom dobitnici Grammya.

Tomislav Bralić i klapa Intrade nastupit će 21. srpnja. Specifičan bariton Tomislava Bralića koji donosi toplinu u srca publike uz potporu senzibilnog načina iskonskoga klapskog pjevanja oduševit će i vinkuransku publiku kao što to čine godinama diljem svijeta. Svojim su radom izborili najviši status među hrvatskim glazbenicima, te su u primili mnoga odličja struke.

Veličanstvena završnica 29. srpnja s glazbenicima iz Ukrajine

Queen Real Tribute 28. srpnja uprizorit će svevremenske hitove kultnog banda. Sjajni glazbenici, veliki obožavatelji Queena toliko vjerno predstavljaju poznati band da će se publika zapitati is this the real life or is this just fantasy?

Veličanstvena završnica festivala, protkana humanom notom, održat će se 29. srpnja velikim koncertom orkestra Music for the Future koji okuplja mlade glazbenike iz Ukrajine. Pod pokroviteljstvom organizacije Slovenski mladinski orkestar (SMO), u Ljubljanu je evakuirano 142 osobe, od čega 82 glazbenika u dobi od 7 do 22 godine koji su u Sloveniju došli noseći svoju najvrjedniju imovinu instrument. SMO je u suradnji s Youth Symphony Orchestra of Ukraine i European Career Center for Artists Triple Bridge pokrenuo orkestar Music for the Future.

Cilj je bio pod okriljem orkestra omogućiti mladim ukrajinskim glazbenicima da kroz glazbeno djelovanje prebrode traumu rata te da se na taj način pomogne njima i njihovim obiteljima. Ujedno, želja je svima potaknuti da se zaustave strahote i istovremeno ohrabre svi koji se bore za mir. Na ovom koncertu uz mlade glazbenike iz Ukrajine publiku očekuje i pokoje iznenađenje. Informacije o Festivalu i ulaznice možete potražite na caveromane.com mrežnoj stranici.