Enisa Bešlagića duboko je pogodila iznenadna smrt glumice Sanje Burić koja je preminula od posljedica moždanog udara u 49. godini života.

"Divno, dobro i veselo stvorenje… Od tvoje diplomske predstave u kojoj sam napravio prve svoje glumačke korake, pa sve do raznih snimanja i druženja…, Samo tvoj topli osmijeh i pozitivna energija ostaje u sjećanju. 'Gospodine foko, gospodine foko…', je tekst iz te diplomske predstave kojom si me dozivala. Još dugo će odzvanjati u mojim mislima… Do ponovnog susreta, divna Sanja…", napisao je Bešlagić na instagramu.

Objavio je fotografiju glumice i napisao "Putuj, Sanja', dodavši emotikon slomljenog srca. Tarik Filipović jednako je reagirao na njegovu objavu.

Nakon što je regiju potresla vijest o smrti legendarne glumice, otkriveno je i kako je ona bila registrirani davatelj organa te će sada spasiti nekoliko života.