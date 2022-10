"Prošle godine sam ovaj datum slavila s tobom, i ovaj smo trebali slaviti zajedno. Ovako zagrljeni, veseli. Nisi tu, igraš ovako sada s anđelima, a ja se trudim izaći jača iz svega ovoga. Jer znam da bi ti želio da budem jaka. Nedostaješ bejbi", objavila je to misica Dragana Banić uz fotografiju na kojoj se nalaze ona i njezin dečko Goran Vlaović (38), koji je ubijen krajem kolovoza na Pagu, javlja 24sata.

Vlaović je bio desna ruka ubijenog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića (42), a likvidirao ga je Duško T. (28) kad je s djevojkom izlazio iz kluba na Zrću, tako što mu je prišao te pucao u glavu/potiljak iz neposredne blizine. Napadač se dao u bijeg, ali je uskoro uhićen, dok je Vlaović preminuo na putu do bolnice. Policija istražuje mogućnost naručenog ubojstva.

"Ne znam što se točno dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila s njim u hitnoj. Užasno mi je. Sve je istina. Jako sam loše, nije mi dobro, loše sam, molim vas za razumijevanje", izjavila je nakon ubojstva Dragana koja je s Vlaovićem bila u vezi oko dvije i pol godine.

Slaba na nogometaše

Popularnost u Srbiji stekla je sudjelovanjem u reality showu "Parovi", gdje je otkrila kako voli nogometaše. Umirovljenog veznjaka Sašu Ćurčića, koji je nastupao za Bolton, Aston Villu i Crystal Palace, nagovarala je da je 'spoji' sa sportašima. "Moraš me izvesti u grad, da me upoznaš s nekim nogometašima. To mi treba. Ali, neki za mene, znaš kakve ja volim", rekla mu je pred kamerama. Ostali sudionici reality programa tvrdili su i da se u showu upuštala u intimne odnose.

Srpski mediji povezivali su je s bivšim igračem Reala, danas Fiorentine, Lukom Jovićem. Tvrde kako su Luka i Dragana imali avanturu prije nego što je nogometaš obnovio svoju vezu sa Sofijom Miloševićem. Ljubila je Dragana navodno i nogometaše Nemanju Radonjića i Sašu Lukića, pjevača Dadu Polumentu, ali i Veljka Ražnatovića, sina Cece Ražnatović i ratnog zločinca Arkana.

"Od svoje 18 godine ne mogu se obraniti od ‘jačeg spola‘. Kao dijete sa sela, zaista nisam često odlazila u Beograd. Svakog rujna sam šetala Knez Mihajlovom i kupovala bilježnice s kvadratićima, crtama… Tih prethodnih desetak mjeseci sve je bilo isto, dok se nisam pojavila prije tri godine upravo u Knez Mihajlovoj… Toliko sam pocrvenjela od sramote, da sam trčeći otišla u 'Ruski car', sjela i zamolila konobara da mi donese čašu vode i kremšnitu. Motala su mi se po glavi sva ta lica koja ne skidaju pogled s mene, mog lica, mojih nogu, moje stražnjice, grudi… Osjećala sam se kao da sam nekome nešto skrivila, a nisam", rekla je Dragana i dodala da je u početku mislila da je lezbijka.

"Oni su uzdisali i otvorenih se usta okretali za mnom, a ja sam bježala. Moram priznati da su mi se muškarci u tom trenutku gadili. Tih godinu dana do svog 18. rođendana sam mislila da sam lezbijka", dodala je Dragana.

'Doslovno su balavili za mnom'

U velikom intervjuu za Wannabe magazin istaknula je i da je nevinost izgubila tek nakon što je postala punoljetna s muškarcem u kojeg je bila zaljubljena preko ušiju. "Toliko sam se zaljubila u njega, da danima nisam jela…. Naravno, pohvalio se svojim prijateljima da sam nevinost izgubila upravo s njim. Ne mogu vam opisati koliko me je to boljelo, samo sam bila neiskvareno dijete sa sela (ljepšeg od Pariza). Završila sam školu i krenula raditi na benzinskoj kao blagajnica", ispričala je Dragana, koja tvrdi da su muškarci 'ludovali' za njom.

"Muškarci su mi iz dana u dan bili sve gadniji, balavili su doslovno za mnom. Ostavljali su mi ogromne napojnice, svoje brojeve telefona, a ja sam mislila samo na njega. Dnevno sam znala zaraditi i po 100 eura napojnice, jer su muškarci bili ludi za mnom. Na mene su svi oni gledali kao savršen komad na kome bi se ‘istresli‘. Od naivne i fine djevojčice pretvarala sam se u zvijer", zaključila je Dragana, koja je potom svoju manekensku karijeru počela graditi u Parizu, a sudjelovala je i na izborima za miss.