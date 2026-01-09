Dikan se pohvalio zimskom idilom na terasi iznad Cvjetnog trga: 'Moj mali privatni zaseok'

Poduzetnik Josip Radeljak Dikan (82) na društvenim je mrežama pokazao kako izgleda zimska atmosfera na terasi njegova stana smještenog u samom centru Zagreba. Na Facebooku je objavio fotografije snijegom prekrivene terase na vrhu zgrade na Cvjetnom trgu, koja se nalazi na sedmom katu i pruža impresivan pogled na grad.

„Ovako to romantično izgleda u mom malom privatnom zaseoku, na vrhu kuće Cvjetnog trga, usred Zagreba“, napisao je Radeljak uz prizore koji otkrivaju prostran vanjski prostor ispunjen biljkama, ležaljkama i vrtnim namještajem, pretvoren u pravu zimsku oazu.

Dikan se i ranije znao pohvaliti ovom terasom, koju često opisuje kao svojevrsno „malo selo u centru grada“, a svaki je put izazvao je lavinu pozitivnih reakcija pratitelja koji su u komentarima isticali koliko prostor izgleda posebno i ugodno.

Iako danas djeluje kao mirno utočište iznad gradske vreve, stan i terasa Josipa Radeljaka ranijih su godina bili tema javnih rasprava i susjedskih nesuglasica, kada se spominjalo moguće proširenje stambenog prostora na zajednički dio krova. Čini se, međutim, da su te priče sada iza njega, a terasa je postala jedan od zaštitnih znakova Radeljakova doma. Pogledima s Cvjetnog trga nerijetko se na društvenim mrežama pohvali i njegova kći Lana Radeljak (25), koju je Dikan dobio u braku s tragično preminulom glumicom Enom Begović.

