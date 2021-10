Sve smo više svjedoci toga kako mediji i novinari mogu biti nemilosrdni prema zvijezdama. Po tome prednjači voditelj David Letterman na čijem se puškometu našlo niz celebova, a njegov intervju iz 1998. godine s glumicom i zvijezdom "Prijatelja" Jennifer Aniston izazvao je zgražanje javnosti, piše InStyle.

Jennifer je u njegov show došla kako bi promovirala svoj novi film "Predmet obožavanja". Nakon što je ispričala anegdotu o tome kako je naletjela na obožavatelja u sauni, Letterman je stavio svoju stolicu iza njene.

"Oprosti mi ako je ovo nepristojno, no samo želim probati jednu stvar", kazao je te je stavio glumičin pramen kose u svoja usta te ga je počeo sisati.

Zgroženi obožavatelji

Jennifer se počela smijati, no nije mogla sakriti zgražanje nakon što joj je Letterman dao maramicu kako bi sa svoje kose obrisala njegovu slinu.

Korisnici Twittera podijelili su video uz ogorčene komentare.

"Zaista je jeziv i uznemirujući ovaj video", "Bio sam obožavatelj Lettermana dok sam bio u srednjoj školi i na fakultetu, ali kad sad vidim ta videa njegovog showa, shvaćam da su jako neugodni i jezivi. Najstrašniji je onaj kad on miriše kosu Jennifer Aniston. To nije smiješno, to je čisto seksualno uznemiravanje u eteru", samo su neki od komentara.