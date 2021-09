Popularna glumica Jennifer Aniston u podcastu "Literally! With Rob Lowe" otkrila je da je okupljanje "Prijatelja" bilo teže nego što je mislila da će biti, piše magazin Hello!.

"Vraćajući se tamo, bilo je nostalgično na neki način te pomalo melankolično, znate? Jer puno se toga promijenilo i svi smo krenuli različitim putevima koji su za neke od nas bili laKI, a za neke, pak, teški… Bilo je brutalno i to nije nešto što samo možete isključiti i zaboraviti", rekla je.

"Kamere su bile posvuda i nisam mogla prestati plakati… Uskoro smo svi počeli jecati. Možda David nije, mislim da ga nismo slomili. Čak se i LeBlanc u jednom trenutku slomio. Znate, gospodin Čvrsti momak… Čak se i on raznježio i rasplakao", istaknula je Jennifer.

Matthew se borio s tjeskobom

U filmu "Friends: The Reunion" ponovno su se okupili Jennifer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry i David Schwimmer, a posjetili su i savršenu repliku originalnog seta.

Jennifer je nastavila: "Mislim da nas je doista sve to pogodilo puno teže nego što smo očekivali jer, mislili smo: 'Oh, bit će jako zabavno putovati kroz vrijeme.', a ispostavilo se da je to teško".

Matthew je priznao da se borio s tjeskobom tijekom snimanja emisije te da je osjećao ogroman pritisak da se publika nasmije njegovim šalama.

"Razgovarao sam s njim. Bilo je sjajno ponovno ga vidjeti. Nemam ništa reći o tome, osim što ga je bilo sjajno vidjeti. I mislim da je bio jako zabavan u emisiji", prokomentirao je njegove navod procent "Prijatelja" Kevin S. Bright rekao za The Hollywood Reporter.