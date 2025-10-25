Darko Lazić zapjevao na rođendanu bivše: Sadašnji suprug sviračima dao 1500 eura

Pjevač Darko Lazić i njegova bivša supruga Ana Sević pokazali su da su u dobrim odnosima i nakon razvoda. Zajedno su roditelji kćeri Lorene, a sinoć su se ponovno našli na Aninom 40. rođendanu u luksuznom beogradskom restoranu, piše Kurir.

Atmosfera je bila vesela, a vrhunac večeri nastao je kada je Darko zapjevao u čast Ane. Slavlje je pratila zabava uz glazbu Nadežde Biljić i njezinog benda, dok su Ana i Darkova sadašnja supruga Katarina Lazić zajedno plesale, a Darko ih snimao.Tu je snimku podijelio na svoju Instagram priču.

Suprug joj je organizirao proslavu

Ana je blistala u crvenoj haljini s naglašenim dekolteom, a gosti su komentirali kako izgleda bolje nego ikada. Ona je održala emotivan govor i zahvalila svima koji su došli proslaviti njezinu obljetnicu, posebice suprugu Danijelu Nedeljkoviću, koji je organizirao proslavu i donio tortu s velikom crvenom mašnom.

Večer je postala još zabavnija kada je Danijel dijelio pozamašne napojnice glazbenicima, a kada je Darko zapjevao „Srno moja malena“, darivao je harmonikaše novčanicama od 50, 100 i 200 eura, pa je ukupni bakšiš u nekoliko sekundi dosegao oko 1.500 eura.

Katarina Lazić nedavno je za Kurir istaknula da ima dobar odnos s Anom i da se često viđaju i mimo djece, naglašavajući koliko joj je važna Lorena.

