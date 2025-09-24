Darko Lazić: 'S kriminalom i dugovima više nemam nikakve veze, to je prošlost'
Popularni glazbenik Darko Lazić za Net.hr progovorio je o detaljima iz privatnog života
Srpski glazbenik Darko Lazić (32) već godinama je jedan od najpopularnijih izvođača u regiji koji puni dvorane širom Hrvatske, ali i Europe. U razgovoru za Net.hr otvoreno je govorio o novim pjesmama i albumu koji priprema, otkrio koga od hrvatskih glazbenika najviše voli slušati te iskreno prokomentirao pisanja medija o svom privatnom životu. Dotaknuo se i šuškanja o povezanosti s kriminalom, o čemu se godinama spekuliralo, ali i velike promjene svog izgleda koja je izazvala veliku pozornost javnosti.
Sprema li se nešto novo kada je riječ o glazbi? Imate li novih pjesama na horizontu?
Da, da, sprema se. Jedna pjesma je pri kraju, a za sljedeću godinu spremam album. Ostavio sam dovoljno vremena da se mogu maksimalno posvetiti albumu.
Pratite li neke izvođače s hrvatske glazbene scene? Tko vam je trenutačno najzanimljiviji?
Definitivno Petar Grašo. Njegova pjesma bila je nama na svadbi za prvi ples, često ga slušamo kod kuće.
Koliko danas glazbenici mogu zaraditi na nastupima? U srpskim medijima spominju se cifre poput 10 tisuća eura po nastupu – koliko je to realno?
Neki izvođači naplaćuju svoj nastup toliko, ali nisu to sve novci koji idu izvođaču. Jedan dio ide glazbenicima, menadžerima i drugima.
Smeta li vam što mediji često pišu o privatnim detaljima vašeg života?
Ne obazirem se previše na to, ali bi mi bilo draže da pišu o karijeri i uspješnim nastupima, a ne o privatnom životu.
Nedavno ste dobili treće dijete. S obzirom na iskustvo, je li vam lakše sada s trećim djetetom nego kada ste se tek ostvarili u toj ulozi?
Može se reći da je tako, jer sam već upoznat s nekim stvarima.
Kako provodite slobodno vrijeme kad niste na pozornici?
Provodim vrijeme s obitelji i prijateljima, često idem na pecanje, volim kuhati i povremeno odvojim vrijeme da se provozam motorom.
Srpski mediji vas često povezuju s događajima iz prošlosti, poput dugova i kriminala. Kako komentirate te navode? Želite li jednom zauvijek završiti tu priču i reći što je doista pozadina?
Mediji često vole preuveličavati ili se vraćati na neke prošle događaje. Sada, Bogu hvala, nemam više nikakve veze s kriminalom i dugovima. To su neke stvari iz moje prošlosti koje su odavno riješene.
Koliko obitelj igra ulogu u vašem životu i kako usklađujete poslovni i privatni život?
Obitelj mi je jako važna. Ranije nisam provodio dovoljno vremena s obitelji, ali sada to nadoknađujem i uživam u svakom slobodnom danu. Često sam na putu, ali čim sam slobodan, gledam da ga provedem s obitelji, a posebno s djecom.
Često ste na meti komentara zbog izgleda. Jeste li danas zadovoljni? Traže li vas fanovi savjete kako izgubiti kilograme i koja je vaša tajna?
Jesam, sada sam zadovoljan. Trudim se voditi računa o prehrani koliko mi to putovanja dopuštaju. Često jedem usput pa je malo teže sve ispoštovati. Uglavnom me traže savjet u vezi operacije želuca. Uvijek sam najprije za reguliranje prehrane i trening, što u trenutku kada sam operirao želudac nisam mogao, jer sam se još uvijek oporavljao od ozljeda zadobivenih u nesreći.
U kojem smjeru želite da ide vaša glazbena karijera u narednim godinama?
Volio bih raditi punom parom do 40 ili 45. godine, a onda bih želio smanjiti broj nastupa i uživati s obitelji.
Što biste poručili mladim glazbenicima koji tek ulaze u industriju i suočavaju se s izazovima?
Da budu dobri ljudi i da ne gledaju kolege kao konkurenciju, jer svaki izvođač ima svoju publiku. Da budu vrijedni i uporni, jer se svaki trud isplati.
POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak