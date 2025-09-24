Darko Lazić: 'S kriminalom i dugovima više nemam nikakve veze, to je prošlost'

Srpski glazbenik Darko Lazić (32) već godinama je jedan od najpopularnijih izvođača u regiji koji puni dvorane širom Hrvatske, ali i Europe. U razgovoru za Net.hr otvoreno je govorio o novim pjesmama i albumu koji priprema, otkrio koga od hrvatskih glazbenika najviše voli slušati te iskreno prokomentirao pisanja medija o svom privatnom životu. Dotaknuo se i šuškanja o povezanosti s kriminalom, o čemu se godinama spekuliralo, ali i velike promjene svog izgleda koja je izazvala veliku pozornost javnosti.

Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Sprema li se nešto novo kada je riječ o glazbi? Imate li novih pjesama na horizontu?

Da, da, sprema se. Jedna pjesma je pri kraju, a za sljedeću godinu spremam album. Ostavio sam dovoljno vremena da se mogu maksimalno posvetiti albumu.

Pratite li neke izvođače s hrvatske glazbene scene? Tko vam je trenutačno najzanimljiviji?

Definitivno Petar Grašo. Njegova pjesma bila je nama na svadbi za prvi ples, često ga slušamo kod kuće.

Foto: Instagram

Koliko danas glazbenici mogu zaraditi na nastupima? U srpskim medijima spominju se cifre poput 10 tisuća eura po nastupu – koliko je to realno?

Neki izvođači naplaćuju svoj nastup toliko, ali nisu to sve novci koji idu izvođaču. Jedan dio ide glazbenicima, menadžerima i drugima.

Smeta li vam što mediji često pišu o privatnim detaljima vašeg života?

Ne obazirem se previše na to, ali bi mi bilo draže da pišu o karijeri i uspješnim nastupima, a ne o privatnom životu.

Foto: Instagram

Nedavno ste dobili treće dijete. S obzirom na iskustvo, je li vam lakše sada s trećim djetetom nego kada ste se tek ostvarili u toj ulozi?

Može se reći da je tako, jer sam već upoznat s nekim stvarima.

Kako provodite slobodno vrijeme kad niste na pozornici?

Provodim vrijeme s obitelji i prijateljima, često idem na pecanje, volim kuhati i povremeno odvojim vrijeme da se provozam motorom.

Srpski mediji vas često povezuju s događajima iz prošlosti, poput dugova i kriminala. Kako komentirate te navode? Želite li jednom zauvijek završiti tu priču i reći što je doista pozadina?

Mediji često vole preuveličavati ili se vraćati na neke prošle događaje. Sada, Bogu hvala, nemam više nikakve veze s kriminalom i dugovima. To su neke stvari iz moje prošlosti koje su odavno riješene.

Foto: Instagram

Koliko obitelj igra ulogu u vašem životu i kako usklađujete poslovni i privatni život?

Obitelj mi je jako važna. Ranije nisam provodio dovoljno vremena s obitelji, ali sada to nadoknađujem i uživam u svakom slobodnom danu. Često sam na putu, ali čim sam slobodan, gledam da ga provedem s obitelji, a posebno s djecom.

Često ste na meti komentara zbog izgleda. Jeste li danas zadovoljni? Traže li vas fanovi savjete kako izgubiti kilograme i koja je vaša tajna?

Jesam, sada sam zadovoljan. Trudim se voditi računa o prehrani koliko mi to putovanja dopuštaju. Često jedem usput pa je malo teže sve ispoštovati. Uglavnom me traže savjet u vezi operacije želuca. Uvijek sam najprije za reguliranje prehrane i trening, što u trenutku kada sam operirao želudac nisam mogao, jer sam se još uvijek oporavljao od ozljeda zadobivenih u nesreći.

Foto: Instagram

U kojem smjeru želite da ide vaša glazbena karijera u narednim godinama?

Volio bih raditi punom parom do 40 ili 45. godine, a onda bih želio smanjiti broj nastupa i uživati s obitelji.

Što biste poručili mladim glazbenicima koji tek ulaze u industriju i suočavaju se s izazovima?

Da budu dobri ljudi i da ne gledaju kolege kao konkurenciju, jer svaki izvođač ima svoju publiku. Da budu vrijedni i uporni, jer se svaki trud isplati.

