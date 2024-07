Zoran Babović je bivši sudionik treće sezone sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' čije su popuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a u showu su ga stručnjaci spojili s Hedvigom Tandarom. Iako je među njima zaiskrilo na prvi pogled, njihova ljubav nije uspjela.

''Prvo bih napomenuo koliko je Hedviga divna djevojka, kao i njezina obitelj koju sam upoznao. Nama se u eksperimentu dogodila kemija, no kako smo izašli iz tog balončića u stvarni život jednostavno smo shvatili koliko smo različiti, a posebno nam je zasmetala da daljina, Novi Sad – Zagreb. Nastavili smo se viđati, no razlike su bile sve veće i veće, i ta daljina je odlučila svoje'', rekao je Zoran za RTL.hr.

Foto: RTL Screenshot

Kako kaže, između njih se nije dogodilo ništa loše što je dovelo do njihova prekida. Jednostavno su zaključili da nisu jedno za drugo.

''Rastali smo se u prijateljskom tonu, jednostavno smo izlaskom iz eksperimenta shvatili kako to nije to. Vidim da je sada sretna i zaljubljena i jako mi je drago zbog toga. Jednostavno ona nije bila ono što sam ja tražio, niti obrnuto.''

Zoran je pronašao sreću u drugoj

Također, Zoran tvrdi da je sada u sretnoj vezi.

''Godinu dana smo zajedno, upoznao sam je na prošlogodišnjem festivalu u Novom Sadu. Sretni smo i zaljubljeni, evo ove smo godine zajedno ponovno zajedno posjetili isti festival, no ovaj put kao par'', otkrio je Zoran.

Inače, Hedviga je u veljači ove godine otkrila da je pronašla ljubav u drugoj osobi. Za Valentinovo je objavila da je dobila buket cvijeća i medvjedića, što ju je oborilo s nogu, a kasnije je za RTL.hr potvrdila da je u vezi.

"Zaista postoji netko tko se neobično ugodno stvorio kad se sve sleglo. Jest da bi se brojao pod noviju osobu u mom životu, no dosta smo bitnih događaja već prošli. Ja znam dio njegove obitelji, on potpunu moju i prijatelje, Petra ga je naravno upoznala i uživo neki dan na rođendanu, Andrea i Tihi znaju već neko vrijeme za njega. Ispada da je u Zagrebu često pa je od prijatelja dobio nadimak Purger. Mislim da se dosta udomaćio, ne skrivamo se po gradu. Suočava me sa situacijama i kad bih se ja, potaknuta prošlim iskustvima, zatvorila u sebe jer sam podosta opečena", rekla je Hedviga tada za RTL.hr i dodala:

"Dobro, naravno, to što je jako visok i snažan dodatni je plus, naravno. Nećemo se lagati, iako me osvaja djelima jer je u tome konkretan, a pažljiv, lijepo je gledati nekoga kraj kog se osjećaš zaštićenom. No pomalo, mjesec po mjesec, nećemo se u ništa zaletavati. Do sad ima sve pluseve."

