Iako su Tina i Tiago svoj put u "Braku na prvu" koji pratimo na RTL-u i platformi Voyo započeli u dobrom smjeru, na čitanju zavjeta su priznali da više nisu u vezi, a nakon toga su krenule priče o razlogu njihova prekida. Tiago je bio oštar prema Tini. Evo što je rekao nakon njihova prekida.

"Bili smo u dnevnom boravku (iste kobne noći na njezin rođendan) i nakon što je moj prijatelj otišao, rugali su mu se iza leđa zašto ne želi započeti nešto s njezinom prijateljicom jer bi tu moglo biti nešto. Onda me Tina usput pitala: Ako moj prijateljica želi, bi li pristao na trojac?", ispričao je Tiago, a o svemu se sada oglasila Tina.

Nije imala milosti za Tiaga

Tina je na Instagram storyju žestoko oplela po Tiagu za kojeg tvrdi da laže.

"Napad je najbolja obrana", započela je Tina u objavi na Instagram storyju uz emoji srca.

"On je pitao za ovu stvar za koju mene optužuje, ne samo na moj rođendan, nego i poslije vjenčanja s nekom osobom iz ekipe, fuj. Uvijek u za*ebanciji, naravno. Štedjela sam ga u showu i štedim ga izvan showa, zato sam se mislila suzdržati intervjua i u showu nisam rekla 100% svoje istine. Sve za koga? Toliko o djetetu koje još treba postati muškarac i ne zna se nositi s posljedicama svojih postupaka. To što Tiago kaže i što su svi mediji prenijeli je čista laž", rekla je Tina i dodala da je Lovre iz "Braka na prvu" koji je u emisiji bio u braku s Klarom, uvijek bio na njezinoj strani te mu je zahvalila na tome.

"Onu noć kada su muškarci izašli van, Tiago se ponašao katastrofa i nabacivao ženama. Ako znam jednu stvar za Lovru, to je da ne laže. Takvih poruka kako se ponaša vani imam hrpu. Pranje sebe i bacanje svog blata na druge ljude je djetinjasto. Živjeti u tuđoj zemlji i ponašati se tako je jedna velika sramota. Ja ga tada nisam vidjela takvog, iskreno. Kaže da je nagovarao svog frenda da flerta sa mnom na moj rođendan, tko to radi? (Frend je sjedio na kauču kao gljiva i dvije rečenice izgovorio u dva sata koliko je tamo bio- to je za vas flertanje? Wow). Na storyjima se sprda sa Slovenkom. Bogami, krivu si Slovenku našao sprdati. Priča o Bogu kojeg nije nijednom spomenuo cijeli show. U dva mjeseca koliko sam s njim živjela, ni crkve, ni Isusa ni Biblije. Sad bi on o sakramentima… ", nastavila je Tina bez dlake na jeziku.

Foto: Tina Blašković/Instagram Tina Blašković - Brak na prvu

'Kleveta mog imena može imati pravne posljedice'

Tina tvrdi da ovakvo ponašanje od nekoga nikada nije doživjela.

"Ovo još nisam u životu doživjela. Da bih se ja, žena, nekome nabacivala, morao bi biti netko tko je zgodan, financijski stabilan, obrazovan, načitan, mentalno zdrav i džentlmen. To on i njegov frend nisu. Kleveta mog imena može imati i pravne posljedice. Ja još intervju na ovu temu nisam dala jer sam mislila da ćemo ovu priču mirno završiti. Projiciranje je klasična manipulativna taktika. Hvala bogu, nismo tad bili sami, nego je bila i moja kuma koja neće imati problema reći što je sve bilo u četiri zida sobe. Kako te nije sram."

Podsjetimo da je Tiago za Tinu rekao kako je tražila trojac, dok Tina tvrdi da je bilo obrnuto. Tko od njih dvoje govori istinu, ne možemo sa sigurnošću reći, ali njih dvoje su zasigurno imali jedna od najburnijih rastanaka u "Braku na prvu".

Parovi će se još jednom susreti i gledati neke svoje izjave, i to pred stručnjacima, a koliko će to biti šokantno - ne propustite pogledati u ponedjeljak, 10. lipnja u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

