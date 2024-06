Tina i Tiago su prekinuli nakon što su izašli iz sociološkog eksperimenta "Brak na prvu". Na zajedničkom okupljanju svih parova u showu, Tiago nije htio otkriti detalje prekida, no sada je za RTL.hr ispričao svoju stranu priče. Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21:15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

"To je bila lavina događaja od početka eksperimenta, gdje sam joj davao priliku za prilikom da mi pokaže kako sam pogrešno shvaćao njezine namjere, ali na kraju je opet ispalo da je moja intuicija bila potpuno ispravna. Bez obzira na ekstrovertirani tip osobe (kao što sam i sam takav), njihova prava priroda ne može se prikriti jer bi se ona toliko promijenila kada su kamere bile uključene.

Foto: RTL

Zbog toga što nisam imao neki dar ili iznenađenje pripremljeno ujutro na njezin rođendan (iako sam već pripremio cijeli plan za dan, s cvijećem u prijateljevoj trgovini u Dolcu i rezerviranim restoranom), probudio sam se i vidio je kako pakira stvari, rekavši da odlazi. Bila je vrlo ljuta i započela je uobičajenu dramu, s nekim psovkama koje nema smisla ponavljati jer se ne želim spuštati na tu razinu", započeo je Tiago.

Tina je flertovala s Tiagovim prijateljem?

"Nakon toga sam napustio stan i kupio cvijeće kako bih se barem pokušao iskupiti i učiniti da shvati kako sam sve isplanirao, ali s obzirom na to da sam dan prije radio (vidjela je to, jer je bila tamo tijekom moje smjene), barem da imamo priliku normalno razgovarati o tome. Nije prihvatila cvijeće, a kad je njezina prijateljica stigla u stan, odlučio sam izaći kako bih smirio cijelu situaciju.

Dok smo razgovarali na WhatsAppu, činilo mi se da je izašla s prijateljicom proslaviti rođendan. Tako sam se vratio u stan s prijateljem kako bismo radili na planovima za nadolazeći posao (u to vrijeme smo planirali otvoriti modni brend). Ali kad smo ušli, još su uvijek bile tamo, uživajući u zajedničkom druženju. Svi smo se međusobno predstavili s poštovanjem, a onda sam nekako uspio razgovarati s Tinom i opet smo bili dobro na trenutak (s poljupcima i zagrljajima), ali kao i uvijek, emocionalni rollercoaster. Nakon što smo bili "navodno dobro" počela je flertovati s mojim prijateljem, bez srama, eksplicitno sjedeći ispred njega i razgovarajući na provokativan način, naravno, kako bi me isprovocirala.

Nisam dijete i strpljivo sam se nosio s cijelom situacijom i sjećam se da sam čak razmišljao u tom trenutku: Kada bi moja majka, čak i nakon svađe s ocem, učinila nešto takvo? Sigurno nikad!" Tada su se komadići slagalice počeli slagati. Nakon toga također sam vidio kako se mijenja njezino ponašanje jer je malo popila i tada se pokazala kao potpuno druga osoba, stvarno je pokazala svoje pravo lice. Neću spominjati detalje, ali siguran sam da nije osoba za mene. Provokacije, jedna za drugom", nastavio je.

Napustio je stan

"Otišao sam u krevet jer više nisam mogao podnijeti takvu ludost. Neposredno prije odlaska, pokušao sam je posljednji put dovesti u normalno stanje svijesti te razgovarati o svemu i upozorila me da ako je pokušam čak i zagrliti da će napraviti "scenu"… pa sam samo oprao zube i otišao spavati.

Foto: RTL

Nisam mogao spavati zbog glasnog razgovora i, na svu sreću, čuo sam iz kreveta neke stvari koje su govorile jer su bile vrlo glasne. To mi je bilo odvratno. Sljedeće jutro, kad sam ustao, njih dvije su su već spremale otići negdje drugdje. Pitao sam gdje idu, a Tinini odgovori bili su namjerno vrlo šturi poput: Nije važno gdje ćemo ići", kako bi me natjerali da mislim da idu na zabavu ili nešto slično. Odjenule su se i nastavile me zadirkivati. Razmišljao sam u sebi: Kako mogu podnijeti nekoga tko je sa mnom u vezi, a sprema se navodno otići i susresti se s nekim drugim?!"

Kad su se spremale otići, dao sam joj ultimatum i rekao: "Ako odeš odmah, nikada više neću razgovarati s tobom." Njezin je odgovor jednostavno bio: Nemam ti što reći" i onda su otišle zalupivši vratima. Nekoliko minuta nakon što su otišle, sabrao sam misli i odlučio spakirati sve što je bilo u stanu (moje stvari) i ispuniti svoju riječ, kao što sam uvijek radio", ispričao je Tiago.

'Pokazala je pravo lice'

Kao razlog prekida, Tiago je naveo da mu nikada nitko nije iskazao toliko nepoštovanja u cijelom životu, koliko i Tina.

"Nikada nisam imao ovakve osjetljive situacije u prijašnjim vezama, ali kako je nisam sam odabrao od početka, nego stručnjaci, pokušavao sam to držati pod kontrolom, kao i održati vezu s puno dijaloga tijekom eksperimenta jer sam mislio da je to stvarno nešto za mene, ali duboko u sebi, danas shvaćam koliko sam bio zaslijepljen čarolijom veze zbog brzine kojom se sve odigralo.

Foto: RTL

Ona je stvarno pokazala svoje pravo lice prvi vikend nakon završetka snimanja (koje je bilo u četvrtak, a događaji su se dogodili isti vikend, subotu i nedjelju). Netko tko manipulira i kad mu više nije prikladno, stvarno vas namjerno iritira.

Svi koji me poznaju znaju koliko sam miran jer sam odrastao blizu favela, također sam radio u korisničkoj službi, cijeli život bio sam u svijetu nogometa i među drugim poslovima koji mi omogućuju lako smirivanje situacija, ali ona se stvarno pokazala kao zlonamjerna osoba, posebno kad kamere nisu uključene, što me stvarno razbjesnilo. To je zbroj nekoliko faktora, ali sigurno ne želim više nikada vidjeti tu osobu, niti imati bilo kakav kontakt s njom", ispričao je Tiago.

'Širi glasine!'

Lovre je u sociološkom eksperimentu rekao kako misli da su Tina i Tiago prekinuli jer je Tiago tražio trojac.

"Najviše me iznenađuje zašto je stvorila ovu lažnu priču kako bi me napala?! Širiti glasine među kandidatima da me prikaže kao lažljivca ili stvarno prljavu osobu kada zna kako sam je svakodnevno tretirao u toj kući od prvog dana. Ona zna da se trudim stvoriti život u Hrvatskoj i da sam ovdje već šest godina - zašto lagati o nečemu tako ozbiljnom, tako jakom kao ovo i još uvijek širiti tu laž drugim kandidatima u eksperimentu?!

Foto: RTL Tina i Tiago

Zašto učiniti nešto takvo, znajući da će to ići na nacionalnu televiziju i da će to sigurno utjecati na moj imidž ovdje? Možda iz nesvjesne mržnje jer je također bila ozbiljno povrijeđena zbog mog brzog prekida na samom kraju ili iz čiste zloće, nema drugog objašnjenja.

Bili smo u dnevnom boravku (iste kobne noći na njezin rođendan) i nakon što je moj prijatelj otišao, rugali su mu se iza leđa zašto ne želi započeti nešto s njezinom prijateljicom jer bi tu moglo biti nešto. Onda me Tina usput pitala: Ako moj prijateljica želi, bi li pristao na trojac?"

U šali i ekstrovert kakav jesam, rekao sam 'da' i bio vrlo ozbiljan, ali ubrzo sam se nasmiješio i rekao da se šalim jer to nikada nisam učinio i nikada mi ne bi palo na pamet učiniti nešto takvo, posebno dok sam u vezi. Mislim da čak ni izvan veze, jer nikada nisam bio toliko otvoren u tom smislu, iako sam imao prilike u prošlosti.

Njezina je prijateljica odmah shvatila i nasmijala se, ali istovremeno (kao i uvijek) Tina je povisila glas i dok smo se grlili na kauču, počela me gurati govoreći: Jesi li to vidio?! Odlazi odavde!" I tako je od toga išlo prema gorem. Prava ludnica na koju nisam naviknut u životu. Zaista sam iznenađen time da bi netko bio tako nepromišljen da stvori tako tešku laž bez razmišljanja o posljedicama, ali ne sumnjam ni u što drugo što dolazi od nekoga tko želi glumiti žrtvu kada su, u stvarnosti, stvari vrlo različite", rekao je Tiago.

Vjeruje u pravu ljubav

Tina se navodno nabacivala Tiagovom prijatelju.

"Kad smo to vidjeli, čak sam se dogovorio s njim da flertuje zauzvrat kako bismo mogli provjeriti je li to samo šala. Najgori dio - flert je očito bio uzvraćen na suptilan način. Sjećam se da sam u tom trenutku čak pogledao njezinu prijateljicu, kao da sam se pitao: Što da sada radim?" Ali čak ni prijateljica nije reagirala. Samo je tužno, to je sve. Vrlo tužno. U tom trenutku, stvarno mi je slomila srce", ispričao je.

Foto: RTL

Na večeri ga Tina nije ni pozdravila, što ga je jako pogodilo. Tiagu nije žao što nisu nastavili vezu, a zahvalan je jer je puno naučio iz toga.

"Ne vjerujem da sam ikad bio, barem ne u posljednje vrijeme. Bio sam zaslijepljen najvjerojatnije bračnim životom u krevetu prije bračnih zavjeta u crkvi, tako da sam mogao shvatiti kako sve što sam učinio prije službenog sklapanja braka - nije najispravnija stvar. Ovo je bila moja najveća greška i, nažalost, imat će posljedice na njezin život i moj također. Ali živiš i učiš… Barem znam da sam bio iskren i sada moram upamtiti što sam naučio i sačuvati se za buduću ženu. I dalje vjerujem u pravu ljubav kakvu imaju moji roditelji koji su prošli prosinac proslavili 40. godišnjicu braka", priznao je Tiago.



