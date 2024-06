Nakon završetka sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu', u kojem se na prilično ružan i neočekivan način rastao od Tine, Tiago je za RTL.hr otvoreno ispričao što se promijenilo u njegovom životu, što će pamtiti iz showa, te kakvi su mu planovi za budućnost.

U njegovom životu se, kaže, promijenilo puno toga otkako je prekinuo sa suprugom s kojom su ga spojili stručnjaci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pronašao sam se u smislu da ne mogu izbjeći svoju sudbinu. Mislio sam da mogu živjeti bez sudbine, ali ne mogu. To je velika razlika", rekao je Tiago pa se osvrnuo na stvari koje bi napravio drugačije ukoliko bi imao priliku ponovno sudjelovati.

Foto: RTL Tiago, Brak na prvu

"Sva upozorenja koja sam vidio, ali sam se pravio da ih ne vidim zbog showa. To je bilo glupo od mene! Ali, onda se ne bih promijenio. To je sve, valjda, Božja volja. Misterija, ali... Da sam znao ono što znam sada, odmah bih otišao iz showa. Ali, onda ne bih bio ja. I onda ne bih slomio samo jedno srce, recimo to tako."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše će se sjećati kako je kroz show uspio pronaći sebe. "To je snažan osjećaj jer sam padao dosta. Ne sviđa mi se to jer to nisam ja. Impresioniralo me i to što sam prestao piti, što je veliki korak."

U skorijoj budućnosti Tiago planira pokrenuti svoj dizajn odjeće i posjetiti svoju obitelj u Brazilu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Planiram više biti svoj. Ovaj show mi je dao veliki poticaj da opet budem svoj", nadodao je za kraj.

Propuštenu epizodu 'Braka na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte nezaboravne trenutke iz Berlina: Orile se navijačke pjesme, plesalo se i navijalo