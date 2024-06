Tamara je u emisiji "Brak na prvu" čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo bila u braku s Filipom. U showu su imali kemiju kojoj su se gledatelji divili i s nestrpljenjem čekali hoće li se kod njih razviti nešto više od prijateljstva. Nažalost, to se nije dogodilo. Iako je Tamara nakon završetka snimanja emisije priznala da joj se Filip sviđa, Filip je povukao kočnicu i rekao kako trenutno nije spreman za ozbiljnu vezu. Sada su njih dvoje za RTL.hr rekli nešto više o svom odnosu, a Tamara je, kako nije dobila zeleno svijetlo od Filipa, promijenila priču.

"Meni je teško poslije ovog prekida i braka sada ući u nešto friško. Treba mi malo vremena a dođem k sebi i da otvorim vrata", bio je Filipov odgovor na pitanje o novoj ljubavi.

Prijateljski odnos

"Trenutno sam solo..", rekla je Tamara, a Filip je zaključio: "Bolje pronaći pravog nego mene i onda razbijaš glavu bez veze."

Što se tiče njihovog odnosa kojeg se dugo smatralo obećavajućim, Filip je rekao da nikada nije rekao da mu se Tamara sviđa jer je imao osjećaj kao da ga se tjera da nešto kaže, a nije imao što reći na tu temu.

"Ja sam stvorio osjećaj prema njoj stvarno prijateljski. Ajmo reći, kao da sam sa sestrom. Glupo zvuči, ali zavolio sam ju i draga mi je i sve super i rekao sam joj da kad god joj nešto treba u životu, može me nazvat uvijek", rekao je Filip.

Foto: RTL Filip i Tamara - Brak na prvu

Tamara se potom prisjetila trenutka kada ga je trebala, ali Filip nije bio ondje da joj pomogne.

"Joj, sad bi ti rekla nešto… Zvala sam te kada sam se vraćala s Malte. Nisam imala kako doma", prisjetila se Tamara i čekala Filipov odgovor, a on se branio da nije mislio na takvu vrstu pomoći.

"Nemoj me zvat, primjerice, da ti složim ormar. Zovi me ako trebaš neku emotivnu podršku, prijateljski savjet, nešto… To sam mislio. Ne da ti farbam zidove", objasnio je Filip.

Tamara priznala da ju je Filip povrijedio

Također, Tamara je priznala da joj se Filip više ne sviđa.

"Ne sviđa mi se", priznala je, a Filip ju je zamolio da ga gleda u oči dok to govori, što je i učinila te mu objasnila zašto je tome tako.

"Previše si me povrijedilo u nekim stvarima da bi mi se sviđao, što ti nisam imala priliku reći jer nemaš vremena za kavu. Odbolovala sam te. Nisam ne znam koliko dugo bolovala, ali prošlo me", priznala je, a cijeli intervju pogledajte OVDJE.

Foto: RTL Filip i Tamara - Brak na prvu

