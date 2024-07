Tamaru Razum i Filipa Belića pratili smo u emisiji "Brak na prvu" čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo. Iako su se gledatelji, s obzirom na njihovu izvanrednu kemiju, nadali da će nakon showa izjaviti da su u vezi, njih dvoje priznali su da se između njih nije razvilo ništa osim čvrstog prijateljstva. Tamara je pak već ranije rekla da je htjela nešto više od toga.

Filip je, unatoč tome što nisu završili u vezi, rekao Tamari da mu se može obratiti kad god ima neki problem, a ipak, kada ga je nazvala jer nije imala kako doći kući, odbio ju je.

''Nemoj me zvati ako ti treba složiti ormar, zovi me ako ti treba emotivna podrška, prijateljski savjet – to sam mislio, a ne da ti farbam zidove doma…'', bio je jasan Filip.

Ni tada joj nije uskočio...

Sada je Tamara na Instagram storyju objavila dosad neviđeni video s njihovog medenog mjeseca u emisiji, a koji je prvotno na Instagramu objavio RTL.hr. U videu je vidljivo kako Tamara ulazi u hladan bazen, a u opisu videa stoji: ''Nije tako strašna. Čitaj: 'Ledena je.'''

Nakon što je hrabro uronila u ledeni bazen, Filip joj je dobacio: "Eto, ako se utopiš, budem ja uskočio."

Srećom, Tamara se nije dovela u tu situaciju, a Filip se nije odvažio da skoči u bazen kako bi svojoj supruzi na medenom mjesecu pravio društvo.

Foto: Tamara Razum/Brak na prvu

Tamara zaslužuje boljeg?

Gledatelji već neko vrijeme pišu da Tamara pored sebe zaslužuje bolju osobu od Filipa, a komentari ni ovoga puta nisu drugačiji.

"Cura je dama, samo kriv odabir. Curo, pametna si, samo moraš znati da jedno muško ne čini ostale muškarce. Za tebe je kvaliteta i obostranost. Zaslužila si", "Cura je skroz okej. Ovaj s Maksimira je totalni dripac", neki su od komentara ispod objave.

Inače, čini se kako se Tamara ne zamara time što je bilo, a nedavno je pokazala i novu promjenu. Naime, bivša sudionica ''Braka na prvu'' je promijenila frizuru, a za istu je dobila more komplimenata. Skratila je dugu plavu kosu i promjenu pokazala na Instagramu.

"Nakon 15 godina, dugoj kosi došao je kraj", napisala je u opisu objave.

"Divno ti je", "Odlično", "Sad si još zgodnija", "Kao curica", "Lijepa si", "Sviđa mi se, odlično ti stoji", hvalili su je u komentarima.

