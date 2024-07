Tamara Razum iz "Braka na prvu" se nedavno u podcastu "2GO" osvrnula na sudjelovanje u sociološkom eksperimentu i otkrila u kakvom je odnosu sa "suprugom" Filipom Belićem. Sve epizode "Braka na prvu" možete pogledati na platformi Voyo!

Mnogima su se činili kao skladan par, no sve je bilo na prijateljskoj razini. Tamara je na kraju showa pred ekspertima priznala da joj se Filip sviđa, a on nije bio iznenađen. Sada je u razgovoru s liječnicom Petrom Meštrić otkrila da joj je Filip davao nadu da bi prijateljstvo moglo prerasti u nešto više.

"Ja to nisam htjela priznati jer sam se u jednom trenutku osjećala… neću reći jadno ili glupo, ali znaš ono kad nekome kažeš da ti se sviđa, a on ti stalno govori da neće ništa s tobom", započela je Tamara te dodala kako joj je Filip davao miješane signale.

"Ja sam njemu to otvoreno rekla kada je našao vremena za mene. On je rekao: 'Tamara, to je sve super, ali ja nisam za vezu'. Koliko sam skužila, shvatio je u jednom trenutku, pojasnila sam o kojem se načinu davanja pažnje radi. Dao mi je povoda da ja razvim osjećaje, kada sam ja vidjela i imala osjećaj da mu se sviđam. Tada sam povukla kočnice i čekala da show završi pa da mu onda priznam, ali eto, eksperti su me preduhitrili. Nije mi se više dalo skrivati te emocije", ispričala je.

Nisu više u kontaktu

Tamara je otkrila čuje li se i dalje s Filipom.

Foto: RTL Tamara Razum i Filip Belić

"Mi se više ne čujemo. To je bilo točno onako kako je bilo prognozirano. Kada je završio reunion, on je nestao i ispario s lica zemlje. Trebali smo ići na kavu sto puta, svaki put je govorio: 'Javim ti se ovaj tjedan' i onda nikako… Prošlo je pola godine, bio je njegov rođendan i početak emitiranja. Kako se show krenuo emitirati na televiziji, tu je krenuo zvati svaki dan. To su bili razgovori po pola sata, ponekad sat vremena. Doslovno sam ga morala skidati s telefona", rekla je.

Tamaru nije iznenadilo što Filip i ona nisu ostali u kontaktu.

"Skroz očekivano, nisam se iznenadila. Ako hoćeš iskreno, ja ponekad zaboravim da postoji", zaključila je.

Sve epizode "Braka na prvu" možete pogledati na platformi Voyo!

