U "Braku na prvu", koji pratimo ponedjeljkom i utorkom na RTL-u i u bilo koje vrijeme na platformi Voyo, Ana i Alen susreli su se nakon nekoliko mjeseci otkako su oboje napustili sociološki eksperiment.

Na rastanku, koji nije bio nimalo ugodan, zaključili su kako nisu jedno za drugo, pa čak ni kada je riječ o prijateljstvu. Sada, kad su se ponovno susreli, na početku su se uljudno pozdravili, no za nastavak drame između njih dvoje nije trebalo dugo čekati.

"Sada, kada pogledam, kada je sve gotovo i kada neke stvari vidiš i čuješ sa strane, on je jedna osoba koja je apsolutno iskompleksirana, nezrela, koja se ne zna ponašati prema ženskom rodu. Prema kojoj sam ja bila otvorena od početka, to će se sigurno vidjeti na snimkama s vjenčanja. Gdje sam ja rekla da ćemo vidjeti i probati... Nemaš pravo reći da ti je pala roleta kada si me vidio", rekla je ubrzo o svom bivšem suprugu Ana, koja je u razgovoru s ostalim kandidatima čula za još neke stvari koje joj se nisu svidjele.

U razgovoru s djevojkama priznala je i da je bila vrlo nervozna zbog ponovnog okupljanja.

"Preznojila sam se šest puta otkako sam došla. Sve zbog nervoze", zaključila je Ana.

