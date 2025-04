Sjećate se Bahre iz 'Ljubav je na selu'? Ima skromnu želju koju si možda neće moći priuštiti, evo zašto

Bahra Zahirović, gledateljima dobro poznata kao jedna od najkarizmatičnijih kandidatkinja showa ''Ljubav je na selu'', ove je godine odlučila ljeto posvetiti – sebi. U razgovoru za RTL.hr otkrila je planove, ali i prepreke na putu do odmora kakav priželjkuje.

''Nadam se da ste svi spremni otići na godišnji odmor, gdje god želite – more, planine, inozemstvo. Spremam se na godišnji odmor od 15.7., voljela bih otići na more, ali premala je plaća da bih si mogla priuštiti apartman. No, nadam se da ću si moći to priuštiti. Puno bi mi značilo da se osunčam, okupam, da se nešto lijepo dogodi“, iskreno je ispričala Bahra, čiji šarm i vedrina i dalje osvajaju publiku.

'Sa Stjepanom se ne čujem...'

Iako more trenutačno nije sigurna opcija, s nostalgijom se prisjetila prošlogodišnjeg druženja s farmerom Stjepanom. ''Sa Stjepanom se ne čujem. Kod njega sam provela nekoliko dana na Pagu, na njegovom imanju na moru. Bilo mi je to lijepo, da sam se mogla okupati i osunčati'', rekla je Bahra za RTL.hr.

Uz njega, ljetovala je i s bivšim kandidatkinjama i prijateljicama Irenom Slopšek i Ines Petrić, a neko ljeto provela je i kod farmera Valtera. Ipak, ovog ljeta sve upućuje na to da će se Bahra snaći i bez apartmana – uz pomoć prirode.

''Što se tiče vrućina i sparina, meni ne smeta normalna vrućina, ali je vlaga problem. Onda mi bude malo teško. Pijem puno vode s limunom, koji će to malo ublažiti, doma se rashlađujem, odem u prirodu, u hladovinu, uvijek se nađe rješenje'', opisala je svoj plan za borbu s ljetnim vrućinama u razgovoru za RTL.hr.

