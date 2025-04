Silvija nakon Hrvojeva priznanja o djeci: 'Malo me to uzdrmalo'

Današnji dan u 'Braku na prvu' bio je nešto drukčiji od već uobičajene svakodnevice parova pete sezone sociološkog eksperimenta jer su im posjet stigli obitelj i prijatelji.

Stjepana je posjetio prijatelj koji ga je zafrkavao da vidi kako se puno troši i mentalno i fizički te da mora povećati kalorijski unos. Kristinu G. je posjetila mama, kojoj je priznala da se sad osjeća bolje i da je mirnija, a njezina je mama objasnila da je razlog ponašanja njezine kćeri prošla veza koja ju je jako traumatizirala. „Stjepan je jako podsjeća na tog dečka“, otkrila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kristina je pričala da joj se kod Stjepana najviše ne sviđa to što je neprestano kritizira dok ju je mama savjetovala da to sve shvati kao životnu školu jer će se naučiti kontrolirati emocije i nositi se s takvim osobama, a isto misli i za Stjepana. Njegov prijatelj mu je savjetovao da da malo vremena i Kristini i sebi, a Stjepan mu je rekao da to i želi. Došla ga je posjetiti i Kristinina mama koja mu je ispričala negativna iskustva njezine kćeri u bivšim vezama te nekakve detalje koje Stjepan nije znao o njoj.

Foto: RTL

Doris je popričala s Darkom jer je primijetila da je posljednjih dana jako povučen, a on joj je rekao da ne želi druge uvlačiti u svoje probleme niti ih opterećivati ičime. „To i vama postaje teret onda“, dodao je i otkrio Doris da mu sve jako teško pada. „Želim toplinu obiteljskog doma jer je to sve i bez ljubavi se živjeti ne može“, kroz suze je rekao i dodao da se i dalje nada kako će mu se to nekad i dogoditi. Doris mu je dala pokoji dobronamjerni savjet, a on ju je zamolio da nešto kaže i Višnji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Višnjina kuma slušala je čime je njezina prijateljica nezadovoljna u vezi Darka te zaključila kako je stanje gore nego što je ona mislila, a veliki joj je minus i to što on nije uopće obraćao pozornost na njezina sina tijekom svadbe i kasnije. Kad je kuma pitala zašto su onda ostali u showu, Višnja je rekla da želi naučiti više o sebi i svojim reakcijama.

Nakon posjeta parovi su dobili prvi zadatak stručnjaka i trebali su razgovarati o zajedničkim životnim vrijednostima, koliko su slični, a koliko različiti. „Kad smo se maknuli i vidjeli da se u dosta stvari podudaramo, bila sam malo u šoku“, rekla je Kristina G. Oboje su stavili vjeru na prvo mjesto i kad je objasnila Stjepanu da se njezin pogled na vjeru razlikuje od njegova, dobro je to prihvatio.

Foto: RTL

Višnja je na prvo mjesto stavila djecu, a Darko partnera pa onda djecu te objasnio da bez partnera nema djece. No Višnja smatra da mu prioritet trebaju biti djeca jer ih već ima iako ih ne viđa, ali Darko ju je ponovno zamolio da ne pričaju o toj za njega bolnoj temi. Nisu se složili ni oko kućnih ljubimaca. „Tko ne voli životinje ne voli i ljude“, misli Višnja, a slično razmišlja i Kristina G. dok su ih njihovi partneri stavili na zadnje mjesto. Irmi su također važni kućni ljubimci, ali ne i Marku.

Premda se nisu poklopili u nekim stvarima, u najvažnijima jesu i Kristina je u šali komentirala kako će Stjepan i ona na kraju postati najbolji par i davati savjete drugima! „Mislim da će se uskoro vratiti u stan, vidim to u njezinim očima“, rekao je Stjepan. Hrvoju je jasno da svi koji imaju djecu njih stavljaju na prvo mjesto te otkrio kako je u prvom braku doznao da može imati djecu samo potpomognutom oplodnjom. „Malo me to uzdrmalo, najviše zato što sam mu na svadbi rekla da moja mala hoće brata“, iskrena je bila Silvija, koju je posjetila kuma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Silvija joj je pričala koliko joj je lijepo u braku, što je šokiralo njezinu kumu. „Mislila sam, odradit ćemo to vjenčanje, pojesti tortu i idemo“, komentirala je. Nastavila joj je pričati kako je Hrvoje dosta zatvoren, ali dala mu je prostora jer ni sama ne voli kad je stjerana u kut te joj otkrila kako je danas doznala da navodno ne može imati djecu. Dodala je kako joj je samo žao što nisu o tome privatno razgovarali, a kumi je zasmetalo što joj to nije odmah rekao.

Foto: RTL

„Ako si stvarno u redu s nečim, onda to kažeš odmah. Zar ne zaslužuje odmah znati?“ pitala se kuma kojoj se nije svidjelo i što su Hrvoju na listi prioriteta prvo - putovanja. „Realno, mislim da bi tebe prodao za neko putovanje jer si mu tek na trećem mjestu. Ljudi koji putuju su u potrazi i imam dojam da nije našao sebe“, zaključila je kuma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Djevojke su se navečer našle i razgovarale o zadatku, a Silvija je otkrila što je doznala o Hrvoju te kako je očekivala da će joj to ranije reći. „Ovu dinamiku odnosa ne mogu usporediti ni s jednom do sada. U stvarnom životu ne znam bih li dala ikome ovoliko vremena da me drži na 'diplomatskom'. Ja sam puna razumijevanja, ali imam razumijevanja za sebe i znam što ja tražim - to je netko tko ima istu želju kao ja, a to je otvoriti se, razviti… Po ovome, to je neka nekompatibilnost zapravo“, smatra Silvija.

Kristina G. razmišlja o povratku u zajednički stan i vratit će prsten - ne na prstenjak, nego na palac u znak poštovanja prema Stjepanu i da on vidi kako se trudi. Doris i Igor su prije spavanja prepričavali što se dogodilo u danu; Dorisin razgovor s Darkom, kako Hrvoje sve odgovara u rukavicama, da se Kristina i Stjepan ponašaju kao pas i mačka te da su oni poput starog bračnog para.

Kako će se razvijati odnosi među parovima - ne propustite gledati od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer