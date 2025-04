Darko nam je rekao što sve mora imati njegova idealna partnerica, osim mladosti

Peta sezona socijalnog eksperimenta "Brak na prvu" donijela je mnoštvo osmijeha, drama, tuge i pomiješanih emocija. Jedan od glavnih aktera u toj priči upravo je Darko (49) koji se proslavio svojom izjavom kako traži mlađu partnericu zbog toga što i sam izgleda i osjeća se mlađe nego što jest. U razgovoru s nama sad je otkrio točno što mu je važno kod potencijalne partnerice te zašto je uopće odlučio doći u popularni show.

Što vas je motiviralo da ljubav potražite upravo u Braku na prvu? Jeste li inače osoba koja vjeruje u sudbinu ili više u trud i kompromis u odnosima?

Nikad se ne zna, htio sam iskušati svoju sreću, nikad ne znaš tko se još prijavio te isto očekuje kao i ja. Realna sam osoba, tako da su mogućnosti 50/50 da se dogodi da se prijavila osoba baš koja bi ti odgovarala.

Sudbina ti možda može omogućiti da se upoznaš s osobom koja ti u jako puno karakternih osobina odgovara da možete imati skladan odnos, ali da bi se taj odnos održao treba se uložiti i trud i biti spreman na kompromise.

Već deset godina živite u Austriji, ali ste spomenuli da se ponekad osjećate usamljeno. Rekli ste da biste htjeli da se partnerica nakon šest mjeseci preseli kod vas. Mislite li da je to realno i kako biste joj olakšali prilagodbu na novi život?

Aproksimativno sam izjavio da bi želio da ukoliko pronađem partnericu da se preseli nakon 6 mjeseci k meni, u prenesenom značenju mislio sam da bih želio u nekom kraćem vremenskom periodu da se preseljenje dogodi. Realno bi moglo biti, ali ovisi o samom odnosu i toj drugoj osobi kakva je i kojom bi se brzinom, te kakvim bi se intenzitetom razvijao takav odnos. Iz nekih bivših veza sam siguran da je to realno moguće jer sam imao prilike proživjeti takav odnos, ali opet ovisi i o partnerici i njezinoj spremnosti na takav korak. Teško mi je konkretno odgovoriti na kakve načine bih joj omogućio prilagodbu na novi život, jer svaka osoba ima drugačije potrebe i na drugačije načine prihvaća promjene, tako da u skladu s njezinim potrebama i željama.

Otkrili ste da vas privlače tamnokose žene sitnije građe, ali da vam je važnija osobnost. Koje osobine kod partnerice smatrate ključnima za dugoročan skladan odnos?

Već neko vrijeme analiziram zašto me neke osobe više privlače od drugih i zašto s nekima mogu uspostaviti lakšu komunikaciju i bliskost. I nakon iskustva iz 'Braka na prvu' mogu sa sigurnošću reći da znam koja mi je osobina posebno bitna kod partnerice, a to je vrlo visoka razina empatije, uz to vjernost, odanost, iskrenost i poštovanje te spremnost na kompromise.

Uživate u dobroj hrani, modnim detaljima, ali i održavate formu kroz teretanu i trčanje. Koliko vam je važno da partnerica dijeli sličan životni stil?

Vrlo mi je bitno da partnerica dijeli sličan životni stil sa mnom, jer u konačnosti to bi nas i više povezivalo. Naravno da se podrazumijeva tolerantnost i da ne mora nužno imati potpuno isti u svakom detalju, ali poželjno je da ne odudara u neke krajnosti.

Kakav bi trebao biti idealan odnos za vas?

Idealan odnos za mene je kompatibilnost i dijeljenje zajedničkih vrijednosti, realna očekivanja od života i spremnost na kompromis, povjerenje, poštovanje i uzajamno razumijevanje.

