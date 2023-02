Saša, Bojan, Andrea i Marko dan su nastavili vožnjom quadovima… Saša se nije htjela voziti s Bojanom pa je pristala voziti se s Andreom. "Što ja znam zašto je nabrijana i tko joj je što napravio... stručnjaci uskoro dolaze u priču, baš me zanima“, komentirao je Bojan novonastalu situaciju. Dario i Petra ostatak dana provodili su na plaži. Petra smatra da, unatoč tome što su različiti, jako dobro pronalaze kompromis i super funkcioniraju. "Iskreno, mislim da će sve ići nabolje“, rekla je.

Marko smatra da bi Saša trebala imati neku razinu bontona

Saši je društvo brzo dosadilo pa se odvojila od ostatka ekipe. „Kad sam se maknula od njih, stala sam i gledala prirodu. Toliko sam ušla u neki minus da me nitko ne zanima dok ne dođem u plus ili na nulu“, dodala je. Marko smatra da bi Saša trebala imati barem neku razinu bontona, a njezino ponašanje tumači kao neki oblik zavisti jer njemu i Andrei dobro ide. „Sve više mi se sviđa. Mogu reći da nam je baš lijepo“, rekao je Marko koji se uskoro nada prvom poljupcu.

Hedviga je odlučila podijeliti sa Zoranom svoj zdravstveni problem o kojem joj nije ugodno pričati, ali smatra da treba znati i odlučiti želi li se nositi s tim ili ne. Objasnila mu je da ima epilepsiju i heterotopiju na mozgu koja je zasad pod kontrolom.

„To nije mala stvar i bilo bi mi lakše da mi odmah kažeš ako ti ovo sve preteško... Ne mogu ti obećati da ću u svakom trenutku biti skroz dobro, može se dogoditi da ću se samo ugasiti u jednom trenutku i ti me taj dan nemaš. Razumijem ako želiš otići“, kroz suze je rekla Heda.

Zoran nije puno govorio, ali joj je dodirima davao do znanja da je uz nju. „Bilo mi je jako teško, nemam prave riječi da se izrazim. Primijetio sam da se nešto događa, ne mogu ni zamisliti što proživljava. Što se mene tiče i našeg odnosa, sve se nastavlja isto kao i dosad, samo ću sad malo više obratiti pažnju na nju“, rekao je Bojan i rekao da trebaju maksimalno iskoristi svaki dan. „Jedva sam čekao da je zagrlim i budemo sami i da je utješim“, dodao je.

Unatoč Sašinoj nezainteresiranosti za zajednička druženja, Bojan je otišao na večeru s Andreom i Markom. Saša je rekla da nema potrebu družiti se ni s Andreom jer ne dijele istu energiju, a Bojanu uopće ne planira pružiti priliku.

„Poslije sedam sati povučem se u svoje odaje i punim energijom“, rekla je Saša, a Bojan dodao: „Ljepše je dijeliti s nekim, ali mogu ja i sam.“ Andrea je komentirala kako bi im bilo ljepše da su mogli barem prijateljski funkcionirati, a Marku je bilo žao zbog cijele situacije. „Andrea i ja ne vibriramo na istim valnim duljinama, jednostavno ja sam netko tko je otišao korak dalje“, dodala je Saša i zaključila kako Bojanu ne bi dala priliku ni za tri života zato što ne vibriraju na istim energetskim nivoima dok se on još nada kako će ići nabolje u njegovu odnosu sa Sašom.

'Eksperti su napravili genijalan posao'

Medeni mjesec je završio i kandidati prelaze na novu etapu - zajednički život. Kako ulaze u svoje nove domove, tako su uočili fotografije s vjenčanja koje nikoga nisu ostavile ravnodušnima. Dario više ne skriva razlike između njega i Petre te se pita zašto su baš njih spojili.

„Kao da nas je poštar spajao, a ne eksperti! Skroz različite osobe“, rekao je. Saša i Bojan nisu nastavili zajednički suživot u Zagrebu. „Čudno mi je da me bilo koja osoba ne želi uopće pozdraviti, niti želi imati ikakav kontakt sa mnom, a kamoli moja 'supruga'“, rekao je Bojan i dodao kako nije za njega.

Svanuo je novi dan kad će se svi kandidati međusobno upoznati na večeri. Saša je otkrila da je napokon ušla u balans sama sa sobom i više neće dovoditi u rizik svoju emocionalnu higijenu. S druge strane, Manuela je jako sretna zbog Tihomira i ne može vjerovati koliko su slični. „Eksperti su napravili genijalan posao“, rekla je. Tihomir je komentirao da mu je u braku odlično, ali još nije bilo prilike za razmjenu nježnosti. „Dosad upoznajemo sebe, što mislim da je super“, dodao je. Hedviga odnos nje i Zorana naziva njihovim mjehurićem koji se promijenio još nabolje dolaskom u Zagreb.

Saša je došla sama na večeru, a dočekali su je Manuela i Tihomir. „Nije mi bitno kako će ljudi doživljavati naš odnos. Iskreno ću se družiti sa svim parovima. Nije mi uopće neugodno“, rekla je. Ekspertica Iva smatra kako je Saša svojim dolaskom bez partnera pokazala hrabrost, ali i dosljednost svojih stavova. Saša nije željela previše govoriti o svom i Bojanovu odnosu, ali je otkrila kako im je otpočetka krenulo nizbrdo. Došli su Hedviga, Zoran, Lorena i Stefan koji su primijetili da su svi s parom osim Saše. „Nije mi to bilo jasno i baš me zanimala pozadina svega toga“, rekao je Stefan.

Dario pokrenuo raspravu sa Sašom

Iako su ostali kandidati bili jako znatiželjni doznati što je to toliko Sašu smetalo kod njezina partnera, ona nije željela pričati o njihovu odnosu i razlozima neslaganja. „Smatram da sam ja sama sa sobom u većoj ljubavi nego što su svi oni skupa. Smatram da sam ja više svoja sama sa sobom nego oni što jesu ili nisu u tim njihovim namontiranim vezama“, rekla je Saša.

Došao je i Bojan, a eksperti smatraju kako je ovo neugodna situacija za sve kandidate jer pokušavaju ignorirati situaciju između Saše i Bojana. Također, primijetili su kako je Saši jako nelagodno jer ima osjećaj da se ne uklapa i boji se otkrivanja cijele situacije te izbjegava uopće pogledati Bojana.

Dario je pokrenuo sa Sašom raspravu zašto je došlo do takvog odnosa s Bojanom. Saša i Bojan su oboje ostali složni da nisu u ljubavi i ne žele si trošiti vrijeme, ali Dariju nije bilo jasno kako u tako kratkom periodu znaju da ne žele ništa jedno s drugim.

„Nemam kapacitet dijeliti s nekim svoj prostor, to je možda moja slabost, Bojan nema nikakve veze s tim. Nisam emocionalno zdrava ni zrela dijeliti s nekim osobni prostor“, rekla je Saša. Kandidati su se našli uvrijeđeni Sašinom izjavom da svi oni imaju problem ako ne znaju nakon tri dana sviđa li im se partner ili ne.

Ekspert Boris Blažinić smatra da se Saša namjerno izdvaja od drugih i kvari atmosferu grupe. Saša je potom pokrenula raspravu s Darijem sviđa li mu se Petra ili ne, a Zoran nije vidio poantu tog ispitivanja jer je Petra sjedila pokraj njih. „Imao sam osjećaj da to njezino nezadovoljstvo širi okolo, a okolo su uglavnom pozitivne energije i to mi nije odgovaralo“, komentirao je Zoran dok je Saši bilo ponižavajuće to što je Dario rekao da su mu se na prvu svidjele Petrine oči i obline.

„Mi se poštujemo i ne bih se spuštala na tu razinu da pravim scene ili da Darija dovodim u neugodnu situaciju“, rekla je Petra dok su eksperti komentirali kako Petra tijekom cijele drame nije govorila puno jer pokušavala ostaviti najbolji mogući dojam. „Ona praktički pazi na svaku riječ i svaki pogled“, zaključila je ekspertica Iva.

Djevojke i momci su se odvojili. Momci su pokušali od Bojana izvući što se dogodilo, ali im nije ništa više rekao od Saše. Tihomir je primijetio da se Zoran na pozitivan način promijenio od momačke, a u isto je vrijeme Manuela djevojkama pokušavala dočarati promjenu nabolje koju je osjetila u vezi sebe otkako je s Tihomirom. Dok su djevojke pričale o osjećajima, Dario je pokušavao iz momaka izvući jesu li bili intimni sa svojim boljim polovicama, ali momci su kroz šalu i smijeh prešli na drugu temu. „Mislim da bi Marko i Andrea jedini mogli preživjeti ovaj show i ostati poslije toga“, zaključio je Dario.

