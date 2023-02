Petra i Dario trenutno su na medenom mjesecu tijekom kojeg upoznavaju jedno drugo te tako produbljuju njihov skladan odnos, piše RTL.hr.

Dario je oduševljen svojom odabranicom jer ga je, kaže, iznenadila jer je jako dobra osoba kad se kamere ugase. Njih dvoje zaigrali su igru kako bi se još bolje upoznali, a jedno drugom su odgovarali na intimna pitanja.

Tijekom razgovora, među ostalim, spomenuli su i bivše ljubavi, a Dario je otkrio da prema nekim svojim curama nije bio dobar.

"Da skratim priču s ovom prvom - tu sam ja bio debil", rekao je, a Petra mu je na to odvratila: "Mlad si bio vjerojatno i neiskusan".

'Sada krećem ispočetka'

"Tako je. Ja sam nju povrijedio na više načina. Nisam bio u redu. S drugom mi se sve vratilo i doživio sam to što sam radio prvoj", priznao je.

"Dobro, sad si na nuli, pozitivnoj", komentirala je Petra, a Dario je zaključio: "Sada krećem ispočetka".

Petra je nakon toga priznala da joj ponekad smeta što je Dario tako izričito direktan.

"On je meni rekao da je jako direktan, da će on radije reći, nego prešutjeti. Nije da mu to zamjeram, nego ponekad smatram da bi mogao ipak malo ublažiti neke stvari", istaknula je.

