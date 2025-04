Kristina i Stjepan rekli 'zbogom', a Silvija i Hrvoje otkrili da su više od prijatelja!

Završila je još jedna ceremonija odluka u 'Braku na prvu', a stručnjaci kažu da je bila vrlo intenzivna: sociološki eksperiment napustili su Kristina G. i Stjepan, novi par podijelio je dojmove, Silvija i Hrvoje napravili su veliki iskorak, a Igor se zapitao ima li njegov odnos s Doris perspektivu…

Simon i Franjo predosjećali su da će Stjepan napisati da odlazi, a kad su došli stručnjaci, željeli su čuti dojmove o tjednu ograničenja. Silvija se šalila da Hrvoje i ona žive od ljubavi, a Iva primijetila da je Hrvoje zagrlio Silviju i potom komentirao da se opustio. Postali su jako taktilni, a na pitanje postoji li među njima više od prijateljstva, Silvija je potvrdila: „Više od prijateljstva je, u svakom slučaju.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Stručnjaci su tražili pojašnjenje, a oni su otkrili da su se više vremena zapravo pretvarali da nisu par, što je iznenadilo sve. „Ako je to stvarno ljubav, sviđanje, meni će biti drago jer meni oni stvarno dobro izgledaju zajedno i baš mi jesu jedno za drugoga. A ako opet nije, to je na njima, ne mogu uopće pročitati što je i kako je“, iskrena je bila Doris. Silvija i Hrvoje odlučili su ostati.

Irma ne zna jesu li Marko i ona kompatibilni, nemaju dobru komunikaciju, pa ga je pred stručnjacima pitala što mu smeta kod nje. „Nije spreman meni otvoriti srce, strah ga je otvoriti se, strah ga je reći neke stvari i zbog toga ne dolazimo na neku razinu koju ja očekujem“, objasnila je Irma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Marko je svjestan da postoji nedostatak komunikacije, što se dogodilo zbog različitog pogleda na neke stvari i situacije. Kristina G. i Jeannette misle da su oni super, ali nisu kompatibilni jer su jako različiti ljudi dok Sakoman vidi da među njima ima dosta nerazumijevanja, odnos im je 'zapeo' i trenutačno pričaju različitim jezikom pa moraju raditi na tome. Oboje su odlučili su ostati u showu.

Najmlađi par ove sezone prvi je put sjeo pred eksperte i Manuel je rekao da ga privlači drukčiji tip cure, ali da su pogodili s osobinama te otkrio da su kliknuli na prijateljskoj razini dok je Ema pričala da je njihovo vjenčanje bilo slatko. Manuel joj je zgodan momak, sviđa joj je i njegov humor i što je pravi kavalir, no i ona vidi da su na prijateljskoj razini, ali kaže da je to Manuelova odluka.

Foto: RTL

„Da je on pokazao inicijativu za nešto više od prijateljstva, ja bih svakako, vrlo vjerojatno dala priliku“, kaže Ema, a Pelić smatra da je prijateljstvo za sada i više nego dovoljno. Oboje su napisali da ostaju, a Manuel im daje priliku da se druže još tjedan dana da vide kako funkcioniraju dok Ema želi bolju razinu komunikacije. „Želim se još nastaviti upoznavati s njim“, dodala je.

Igor zavodi Doris, ali rezultata nema. Ona želi biti sigurna da odnos ima budućnost i izvan showa jer ima dijete i dolazi iz Osijeka dok je Igor iz Bjelovara. Igor priznaje da mu se sviđa, ali kaže: „Nisam dobio povratnu informaciju da joj je stalo.“ Iako mu smeta što Doris vidi njihov odnos 50:50, odlučili su ostati da bi kasnije Igor dodao da se trudi i da mu je dosta toga jer Doris dirigira svime.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kristina S. priznala je da joj nedostaju dom i mir te zaključila da svi muškarci pričaju kako žele jaku i samostalnu ženu, no kad dobiju takvu, manji su od makova zrna. „Mislim da imamo dobar odnos, ali da je romantičan - nije još“, rekao je Franjo, a kad mu je Sakoman pokušao objasniti da je njegov odnos s Irmom ipak nježniji, mudro je uzvratio da mu ona karakterno odgovara.

Unatoč svemu, odlučili su ostati u eksperimentu. „Zadovoljna sam našim odnosom... Fali tu još, naravno, svega, ali bit će, valjda“, rekla je Kristina dok je Franjo diplomatski zaključio da su - u plusu. Za kraj, Kristina je optimistično priznala: „Ja ga mogu vidjeti kao potencijalnog svog muškarca.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Stručnjaci su primijetili da Jeannette i Simon djeluju kako da su trideset godina u braku, a i oni sami se tako osjećaju. „To je sve super, ali nema još one točkice na 'i'“, rekao je Simon, a Jeannete dodala da se ne ljuti zbog takvih izjava jer je bolje da joj to sad kaže nego za pet godina. Smatra da imaju dobar odnos, ali nema iskre. „Možda se dogodi, ali trenutno smo jarani do kosti“, objasnila je.

No kad je Sakoman zaključio da su onda stavili konačnu točku na svoj odnos, Jennette se nije složila. Oboje ostaju, a Iva razumije da su sada u okvirima prijateljstva, no također misli da se tu može svašta očekivati. „Nisu mi ostali baš skroz jasni da je to samo, samo prijateljstvo“, naglasila je.

Kristina G. kaže da nema bliskosti između nje i Stjepana, koji je i prošli put napisao da želi otići te i sada stoji iza te odluke. „Mislim da sam se puno dao, potrudio se, imao razumijevanja i, eto, nismo jedno za drugo. Kao što sam rekao, dva smo svijeta različita“, govorio je Stjepan dok je Kristina pričala o tome kako je isto dala dosta sebe, ali i shvatila da treba slušati onaj prvi osjećaj koji se pojavi.

Stjepan se pobunio jer ga Kristina naziva glupanom, debilom i govori mu da nije normalan, a ona je priznala da je to rekla, ali u šali jer ju je povrijedilo njegovo ponašanje tijekom zadatka s rangiranjem privlačnosti. Ostali su je branili, tvrdeći da se ona tako izražava 'iz ljubavi', a Hrvoje je sve sažeo: „Nisu zreli, ali nije stvar samo toga - oni su karakterno isti. To je ili eksplozija ljubavi ili eksplozija konflikta.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kristina G. najviše je zamjerala Stjepanu nedostatak empatije i ponašanje prema drugima, a oboje žale što nisu dobili partnera koji bi ih više cijenio. Kristina je kroz suze nastavila: „On ima osjećaj da treba biti jako glasan da sebe dokaže, a ne razumije da je toliki jadnik da se može samo sakriti u rupu. On izaziva ono najgore u meni i ja očito izazivam najgore u njemu.“ Oboje su odlučili otići iz showa, rukovali se i poželjeli si sreću dok su stručnjaci zaključili da trebaju raditi na sebi.

Slijedi tjedan intimnosti, a koliko će parovi biti iskreni - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Evo što nas očekuje u petoj sezoni 'Braka na prvu': Pogledajte trailer