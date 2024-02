Renatu Dojčinović u najgledanijem sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', koji odsad pratimo i na Voyo platformi, stručnjaci su spojili s Josipom Krolom, a njihov odnos, zasada, teče glatko.

Renata želi ići polako i upoznavati se kroz prijateljstvo, a Josip je taj koji više pokazuje osjećaje. Također, ona od ranije poznaje kandidatkinju Klaru, što objema olakšava cijelu situaciju, a jedna drugoj su najveća podrška.

Klarin suprug Lovre, ipak smatra da je on samo višak u njihovom društvu, a o svemu tome Renata je otkrila više u intervjuu za RTL.hr.

Foto: RTL Foto: RTL Renata i Klara, Brak na prvu

Za medeni mjesec s Josipom kaže da joj je žao što mu se nije uspjela više posvetiti, zbog obaveza koje je tada imala oko posla. Ipak, zasmetalo ju je jedan Josipov potez.

"Nisam se nadala da će me Josip snimati dok spavam, to me zasmetalo, no u redu, ako mu je to zabavno, neka se razveselio." Također, rekla je da je prema svojem suprugu bila iskrena od samog vjenčanja.

"Upravo zbog iskrenosti me jako razočaralo to što je izjavio da ljude koji govore za sebe (mislio je na mene) da su iskreni, treba uzeti s mjerom opreza. Stvarno jako niska i loša reakcija od njega i ne razumijem što je želio postići time te zašto i kako je moguće da nije uspio shvatiti ono što sam mu rekla jer sam bila izričito konkretna i doslovna. Smatram kako se osoba u tim godinama ne bi trebala pokušavati tako igrati nečijom slikom, pogotovo u javnosti, a bez ikakvog razloga. Pretpostavljam kako je to čisti ego progovorio.", rekla je Renata za RTL.hr.

Foto: RTL Foto: RTL Renata i Josip

Nadodala je kako u Josipu vidi isključivo prijatelja, pa joj zbog toga nije niti jasan razlog njegova konstantnog truda oko nje. Rekla je kako su njih dvoje izuzetno različiti, a i njihovi karakteri nisu međusobno kompatibilni.

"Od samog sam mu početka rekla kako se osjećam i kako vidim naš odnos, a to je prijateljska baza, pa ne vidim uopće konkretan razlog njegova silnog truda."

Renata je prokomentirala i svoju ulogu u Klarinom i Lovrinom braku. Priznala je kako je prilikom prikazivanja emisije na RTL-u vidjela da Lovro smatra da je upravo ona kriva za njihov loš odnos, na što je odgovorila:

"Malo je reći da je to mišljenje netočno, nezdravo, osuđujuće prema meni. Zbog čega bih ja trebala biti kriva jer njemu ne ide u odnosu s njegovom partnericom onako kako je zamislio? Našla sam se u neobranom grožđu - kao, ona se druži s njom najviše i sto posto loše priča za mene i Klara me više ne doživljava. Kao prvo, ne poznajem dečka dovoljno u tom trenutku, a i na osnovu čega je zaključio da lose pričam o njemu? I zar sam stvarno toliko moćna da djevojku kojoj se sviđa mogu odvojiti od njega? Svi smo punoljetni i sposobni samostalno donositi odluke u životu i za njih smo odgovorni. Ne mogu vidjeti svoj konkretan utjecaj ni važnost u ovoj situaciji", zaključila je Renata.

