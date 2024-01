Liječnica i bivša kandidatkinja treće sezone RTL-ovog showa "Brak na prvu" Petra Meštrić na svom Instagramu požalila se na loše iskustvo s dostavom.

"Naručim ja jučer navečer dostavu i vidim da piše beskontaktna dostava i ja uvijek kliknem beskontaktna dostava te još i napomenem negdje 'molim vas ostavite stvari pred vratima'. Ako netko ukrade, ja sam kriva, znači ostavite pred vratima", započela je.

Na idućem storyju i nastavku priče istaknula je i kako se inače nikada ne žali.

"Kako zvuči kad se žali osoba koja se inače gotovo nikad ne žali", napisala je na storyju.

Nakon toga, istaknula je kako se dostavljač nije pridržavao njezine napomene na aplikaciji.

"Još sam stavila na vratima mog stana 'molim vas ostavite dostavu ispred vrata, hvala. Da bi se dogodilo u tom trenutku da čovjek apsolutno ništa u tom trenutku nije uzeo u obzir. Ono gdje je pisalo u aplikaciji beskontaktna dostava, on se toga nije držao", rekla je.

Nisu ispoštovali ono što su napisali

Zatim je istaknula i kako ju frustrira kad ne ispoštuju ono što napišu u aplikaciji.

"Ne možete napisati da nudite beskontaktnu dostavu, ako to niste u stanju ispoštovati", napisala je na idućem storyju.

Onda je ispričala kako je dostavljač unatoč njezinoj napomeni da dostavu ostavi ispred vrata, zvonio i čekao da mu otvori.

Foto: Instagram

"Još jedna napomena: 'ostavite pred vratima' - ja podnosim rizik, plus natpis na vratima 'molimo ostavite dostavu ispred vrata'. Čovjek zvoni ispred vrata i stoji s dostavom i čeka da mu otvorim. Mislim nije problem ni otvoriti ni uzet dostavu, ali ako već nudite mogućnost beskontaktne dostave i ja na tri mjesta napomenem 'molim vas ostavite dostavu ispred vrata' da ti i dalje zvoniš i čekaš da ti ja otvorim vrata...", rekla je.

Može se primijetiti i kako je Petra u nekoliko navrata spomenula istu stvar, a to je i sama rekla.

"Izdržite još malo, 100 puta smo ponovili istu stvar, ali ponavljanje je majka znanja", napisala je na storyju.

'To je jako neprofesionalno'

Na kraju je zaključila da su ispali neprofesionalni jer su napisali nešto što na kraju nisu ispoštovali.

"Stvarno ne kužim gdje je problem i u čemu je problem i zašto nudite uslugu koju niste očito spremni ispoštovati. Otvorila sam ja vrata, odnosno pokušala sam samo onako ruku izvući i uzeti dostavu i čovjek me onako pogleda. Mislim ništa to nije bilo loše, nego uključujući to da sam ja korisnik i da sam prije tri mjeseca napisala što želim, vi niste ispoštovali te želje, a napisali ste da je moguća ta opcija, meni to onako loše i neprofesionalno.

Foto: Instagram Petra Meštrić

Mislim kažem opet ne dramim, nemam problema ni s čim, ali osoba je mogla imati Covid, mogla je bit bilo što. Možda zbog sigurnosti druge osobe, konkretno dostavljača nije željela kontakt. Ne ulazim u to, ali ako nudite neku uslugu onda se trudite da ju ispoštujete" zaključila je Petra na kraju.

